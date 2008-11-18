اصفهان هنوز در خشکسالی به سر می برد

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: اصفهان هنوز در بستر خشک سالی قرار دارد و خشکسالی تازه در حال خودنمایی است به نحوی که ما را با کاهش آب در سفره های زیرزمینی مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه هنوز در برخی از مناطق اصفهان در تامین آب شرب نیز مشکل داریم، گفت: در حال حاضر در شهرستان خوانسار اصفهان با قطع چند ساعته آب در روز روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه در اصفهان اقلیم خشک داریم، ادامه داد: باید با برنامه و تدبیر در راستای مدیریت آب حرکت کرد و یکی از برنامه های اصلی ما در این زمینه توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی باشد آنچنانچه یکی از اهداف دولت، توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی است و در همین خصوص سال گذشته حدود 13 میلیارد تومان به صندوق بیمه کشاورزی در استان اصفهان تزریق شد.

شیشه فروش همچنین خبر از اختصاص مبلغ 30 میلیارد تومان برای جبران خسارت در بخش کشاورزی در سال گذشته داد و از کشاورزان و دامداران تقاضا کرد تا امسال در طرح "صنعت بیمه سبز" شرکت کنند و بدین وسیله دام و طیور خود را بیمه کنند.

وی یکی از برنامه های امسال را توسعه آبیاری های تحت فشار دانست و گفت: جهت صرفه جویی در بخشهای مختلف امسال 12 میلیارد تومان به این عرصه اختصاص داده شده و بنا داریم تا هفت هزار و 500 هکتار از اراضی استان را به به سیستم آبیاری کم فشار و ... تجهیز کنیم.

شیشه فروش همچنین از اختصاص بودجه ای برای تامین آب شرب در مناطق روستایی اصفهان خبر داد و افزود: 18 میلیارد و 600میلیون اعتبار در زمینه آب شرب روستایی و شهری اختصاص داده شده است که در این راستا ما 54 طرح را معرفی نموده ایم.

تنها 300 میلیون متر مکعب آب در سد زاینده رود است

شیشه فروش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: حجم سد زاینده رود در حال حاضر حدود 300 میلیون متر مکعب متر مکعب آب است در حالیکه که این رقمدر زمان مشابه در سال گذشته حدود 700 میلیون متر مکعب آب بوده است.

شیشه فروش همچنین میزان آب ورودی به سد زاینده رود را 9متر مکعب در ثانیه دانست و گفت این رقم در سال گذشته در چنین زمانی حدود 25 متر مکعب آب در ثانیه بوده است.

شیشه فروش همچنین تصریح کرد: ما باید صرفه جویی در انرژی به خصوص صرفه جویی در مصرف گاز را در سرفصل کارهای خود قرار دهیم.

شیشه فروش به صنایع، بیمارستانها و مدارس اصفهان توصیه کرد تا به دنبال سوخت دوم باشند.

وی تاکید کرد: البته هنوز در این رابطه مشکلی نداریم اما نباید فراموش کرد که ما کشوری هستیم که باید در مصرف سوخت و انرژی صرفه جویی کنیم.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه اصفهان در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: متاسفانه سال گذشته حدود 60هزار هکتار از باغات اصفهان به دلیل سرمازدگی دچار آسیب شدند و با کاهش حدود دو میلیون تنی کاهش مواجه بودیم.