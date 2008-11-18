۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

آهنگساز "راتاتویی" رهبر ارکستر مراسم اسکار شد

مایکل جاکینو به عنوان رهبر ارکستر جدید مراسم اسکار جایگزین بیل کانتی شد که از 1977 تا پارسال در مجموع 19 دوره این وظیفه را به عهده داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد جاکینو که پارسال برای فیلم انیمیشن "راتاتویی" نامزد اسکار بود، در هشتاد و یکمین دوره مراسم اسکار برای اولین بار به طور زنده یک ارکستر را رهبری می‌کند.

"اسپید ریسر"، "ماموریت: غیرممکن 3"، "سنگ خانوادگی" و "اینکردیبل‌ها" از دیگر فیلم‌های جاکینو متولد ایالت نیوجرزی در مقام آهنگساز است. او موسیقی فیلم‌‌های "سفر ستاره‌ای"، "سرزمین سرگشتگی" و "رو به بالا" را در دست ساخت دارد.

جاکینو 41 ساله در سال 2005 برای موسیقی مجموعه تلویزیونی موفق Lost برنده جایزه امی شد. آکادمی ماه پیش نیز اعلام کرد راک‌ول طراح دکور نمایش‌هایی چون "اسپری مو" و "قانونا بلوند" در برادوی، طراحی صحنه مراسم اسکار 2009 را به عهده دارد.

نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار 22 ژانویه 2009 (سوم بهمن) اعلام و مراسم اعطای جوایز اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.

