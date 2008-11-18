طرح آموزش تغذیه و آهن یارى در مدارس مازندران اجرا مى شود

محمد بابایى در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این طرح با همکارى دانشگاه علوم پزشکى مازندران و بابل در تمامی شهرهاى استان در آذر ماه سال جارى برگزار مى شود .

وى هدف از اجراى این طرح را اهمیت نقش آهن در بدن، مشکلات و بیمارى هاى ناشى از کمبود آهن و رژیم غذایى براى دانش آموزان دختر یاد کرد .

بابایى گفت: 77 هزار و 408 دانش آموز دختر دوره متوسطه و 6 هزار و 399 دانش آموز دختر دوره راهنمایی مشمول این طرح می شوند.

کارشناس مسئول سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان آموزش و پرورش مازندران افزود: علاوه بر آموزش، تعداد ۱۶ قرص آهن در ۱۶ هفته (هر هفته یک قرص) به هر دانش آموز داده مى شود.