سه کتابخانه عمومی در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شاهرخ عربشاهی صبح امروز در حاشیه مراسم تقدیر از کتابداران نمونه افزود: در مشهد حدود 25 کتابخانه وجود دارد که 15 کتابخانه عمومی و 10 کتابخانه با حدود 50 پرسنل فعال است.

وی با اشاره به این مطلب که در هفته کتاب سه کتابخانه عمومی افتتاح می شود، ادامه داد: حدود 21 هزار و 458 نفر عضو فعال کتابخانه ها در سطح شهر مشهد هستند که از آبان 86 تا آبان 87 حدود 916 هزار و 232 نفر به این کتابخانه های مراجعه کرده اند.

وی افزود: 305 هزار و 249 جلد کتاب در این کتابخانه ها موجود است که در سال گذشته حدود 449 هزار و 273 جلد کتاب به امانت داده شده است.

عربشاهی تصریح کرد: به مناسبت هفته کتاب و در بازدیدهایی که فرماندار مشهد به چند کتابخانه خواهد داشت به هر کتابخانه حدود 100 هزار تومان بن خرید کتاب داده می شود.

در مراسم تقدیر از کتابداران نمونه مشهد حدود 60 نفر از کتابداران نمونه مشهد حضور داشته اند که از 40 خواهر کتابدار و 20 برادر تقدیر به عمل آمد.

کتابداران نمونه از تمامی نواحی آموزشی و پرورش مشهد و حومه، تمامی دانشگاه های مشهد، آستان قدس، کتابخانه های عمومی مشهد حضور داشتند.

دو کتابخانه عمومی فرزانه جامعه شهرک طرق و کتابخانه عمومی امام حسن عسکری (ع) صبح امروز افتتاح شد.