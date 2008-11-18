کشف ارتباط کمبود مولکولی خاص و گسترش سرطان در انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موفق به یافتن ارتباط میان سرطان های مهلک و غیبت یکی از مولکولهای بدن شدند که به گفته آنها کمبود این مولکول می تواند شاخص بیولوژیکی برای هشدار به آغاز سرطان باشد.

محققان دانشگاه میشیگان دریافتند که کمبود مولکولی با نام microRNA-101 می تواند باعث افزایش میزان پروتئین EZH2 که یکی از عوامل بروز سرطانهای مهلکی مانند سرطان پروستات و پوست شناخته شده است، شود.

دانشمندان تا به حال دلیل اصلی وجود فراوان این پروتئین را در موشهای سرطانی در نیافته بودند. به همین دلیل برای بررسی این فرایند مقداری از مولکول microRNA-101 را به بدن موشهای سرطانی تزریق کرده و مشاهده کردند که میزان پروتئین EZH2 به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته و از سرعت رشد تومورها نیز کاسته شد.

به گفته دانشمندان در برخی از تومورهای سرطانی، میزان مولکول microRNA-101 به صفر رسیده و همین امر باعث افزایش میزان پروتئین مذکور و رشد سریع تومور می شود.

بر اساس گزارش زی نیوز، محققان بر این باورند که با تکمیل این مطالعات و انجام آزمایشهای متعدد می توان از این مولکول به عنوان هشداردهنده بیولوژیکی برای آگاهی از بروز بسیاری از سرطانها در انسان استفاده کرده و با کنترل میزان مولکول microRNA در افراد سرطانی از گسترش بیماری در بدن آنها جلوگیری کرد.