اوضاع خاورمیانه محور مذاکرات سلیمان با احمدی نژاد در سفر به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی ایلاف، یک منبع در کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد: میشل سلیمان روزهای 24 و 25 نوامبر ( 4 و 5 آذر ) به تهران سفر می کند.

به گفته این منبع آگاه میشل سلیمان در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و همچنین دیگر مسئولان بلندپایه ایرانی مذاکراتی انجام می دهد.

این منبع لبنانی خاطر نشان کرد: محور مذاکرات رئیس جمهوری لبنان با همتای ایرانی اش اوضاع خاورمیانه خواهد بود.

دراین حال محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت روزگذشته در کاخ ریاست جمهوری لبنان با میشل سلیمان درباره مقدمات سفر وی به تهران بحث و تبادل نظر کرد.