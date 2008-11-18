۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

30 تیم متخصص پزشکی به مناطق محروم هرمزگان اعزام می شوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج جامعه پزشکی هرمزگان گفت:30 تیم متخصص پزشکی در راستای فرهنگسازی و خدمت رسانی به مردم در هفته بسیج به مناطق محروم هرمزگان اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صبح امروز سید هادی موسوی در جمع خبرنگاران افزود: باید مسئولان و مدیران هرمزگان در راستای شناسایی و رفع محرومیت از استان تلاش کنند.

وی عنوان کرد: بسیج جامعه پزشکی هرمزگان در راستای خدمت رسانی رایگان به مردم محروم هر ساله تیم های پزشکی متخصص،عمومی و داندان پزشک را به مناطق محروم اعزام می کند.

موسوی با بیان اینکه مرداد ماه سال جاری 98 پزشک و پیرا پزشک به شهرستانهای میناب ، رودان، بندر لنگه و بندرخمیر اعزام شدند افزود: در این طرح از 4 هزار بیمار معاینه به عمل آمد که 2 هزار نفر از آنها به مراکز تخصصی استان منتقل شدند.

معاونت بهداری سپاه امام سجاد(ع) با بیان اینکه بسیج جامعه پزشکی هرمزگان در راستای ساماندهی و انسجام نیروهای انقلابی و متعهد در صنف پزشکی تشکیل شده است افزود: طرح سلامت دانش آموزی و بازآموزی، برگزاری محافل انس با قران و دیدار با خانواده شهدای جامعه پزشکی در دستور کار این تشکل قرار دارد.

