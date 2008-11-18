خلاقیت و شکوفایی دانش آموزان باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر آقاجانپور صبح سه شنبه در گردهمایی توجیهی مربیان تشکیلات پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: افزایش حس مسئولیت پذیری در اعضا و مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای گروهی، تقویت قابلیتهای فردی و گروهی دانش آموزان برای شرکت در اجتماع و کسب مهارتهای زندگی و افزایش ارتقاء سطح آگاهی اعضاء در زمینه رعایت قوانین و مقررات و آشنا کردن دانش آموزان با ارزش های اسلامی و مسائل اعتقادی را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

وی بر اجرای منش های دوازده گانه اعضا تشکیلات پیشتازان و فرزانگان دانش آموزان در زمینه مسئولیت پذیری و مشارکت جویی ، نظم پذیری و قانونمندی معنویت ، شجاعت و دلیری تاکید کرد .

وی افزود: ساختار تشکیلاتی دانش آموزی امسال در یک گروه 36 نفره در 3 دسته شامل تیم هویت ، مهارت ، مراسم ، معرفتی ، فرهنگی و بهداشت و سلامت تشکیل می شود .

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این همایش بر ضرورت رشد و شکوفایی، ایجاد خلاقیت در دانش آموزان تاکید کرد و گفت : با تقویت حس اعتماد به نفس در دانش آموزان زمینه کارآفرینی و خوداتکایی را در آینده می توان ایجاد کرد .

عبدالوحید فیاضی حضور جوانان مبتکر و خلاق را در عرصه های علمی فرهنگی فناوری برای پیشرفت کشور مهم دانست.

وی تصریح کرد: سهم پیشتازان و فرزانگان مازندران امسال 28 هزار و 800 دانش آموز از 800 آموزشگاه در قالب 800 گروه و 800 مربی با 80 ارزیاب است.

