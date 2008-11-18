کنسرت ارکستر موسیقی نو در بخش جنبی جشنواره

علیرضا مشایخی رهبر ارکستر موسیقی نو با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در این اجرا آثاری از ساخته های خودم و سعید علیجانی اجرا خواهد شد و قرار ست علاوه بر من سعید آبادی بخش هایی از این اجرا را رهبری کند.

این آهنگساز در ادامه با اشاره به قطعات این اجرا گفت : علاوه بر اجرای قطعات سلو توسط نوازنده های گروه سه قطعه برای ارکستر با عنوان شکل دوم "فرا ایکس" با تکنوازی ویلنسل خانم صنم قرچه داغی ، "متا ایکس 4 " با تکنوازی فلوت مهرداد غلامی و قطعه "آواز شماره سه" با تکنوازی صنم قرچه داغی ومجید توسلی "پیانو" برگزار می شود.

این استاد موسیقی در پایان به آثارمکتوب منتشر شده خود اشاره کرد و گفت : به تازگی رمان فلسفی "سالهای بی خاطره" با مقدمه جلال ستاری به چاپ دوم رسیده و کتاب "آهنگسازی به شیوه کلاسیک " توسط نشر چشمه منتشر شده است، همچنین کتاب"سولفژ و لحظه ها" توسط انتشارات شولا زیر چاپ است و کتاب "آهنگسازی به شیوه باخ" هم در آستانه چاپ دوم است که توسط انتشارات چشمه منشر خواهد شد.

لوک اشنایدر نوازنده مهمان از فرانسه با ساز فلوت در این اجرا ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی را همراهمی می کند .