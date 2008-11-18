توکلی اظهارات یکی از مخالفان را سوء استفاده سیاسی خواند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فاطمه آجرلو نماینده کرج در صحن علنی امروز مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: بنده دیروز در موافقت با محصولی صحبت کردم اما فقط در یک دیدگاه از محصولی دفاع کردم ولی مجلس جایگاه عقلانیت است و باید همه ابعاد را در نظر گرفت به همین دلیل من در مورد برنامه هایی که آقای محصولی ارائه دادند سئوالاتی دارم.

وی افزود: بنده با وجود اینکه ارتباط فامیلی با این سرباز نظام دارم اما دلیل نمی شود در نقد او صحبت نکنم.

آجرلو خطاب به محصولی گفت: در ارتباط با حوزه اجتماعی که شما تجدید نظر در مناسبات حاکم بر گزینش مدیران و باز کردن عرصه برای ورود مدیران جوان را مطرح کرده اید حرف خیلی قشنگی است و 8 سال دفاع مقدس هم نشان دهنده مدیریت خوب جوانان است اما سئوال من این است که جای افراد مجرب کجاست ؟ آزمون و خطاهای زیادی را مشاهده کردیم که این آزمون و خطاها هزینه های زیادی به جامعه تحمیل کرده است. در این جایگاهی که گفتید جای کسانی که عمری را در دستگاهها گذراندند کجا دیده شده است؟

وی به تقویت همبستگی اجتماعی از طرق مختلف از جمله برنامه ریزی و تامین سازوکارهای نرم افزاری و سخت افزاری برای تامین حقوق و حمایت از افراد آسیب دیده اجتماعی که از برنامه های محصولی بود اشاره کرد و گفت: آقای محصولی اگر قرار باشد وزارت کشور متولی این امر باشد پس جایگاه کمیته امداد و بهزیستی کجاست.



آجرلو در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از برنامه های محصولی سئوالاتی را مطرح کرد و خواستار پاسخ محصولی به این سئوالات شد.

در اثنای اظهارات آجرلو احمد توکلی نماینده تهران در تذکری گفت: کسی که به عنوان مخالف ثبت نام می کند باید علت مخالفت خود را شرح دهد این حرفها مخالفت نیست.

وی افزود: با توجه به مصاحبه دیروز ایشان به نظر می رسد اقدام آجرلو یک سوء استفاده سیاسی است.

لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به تذکر توکلی این تذکر را وارد دانست و گفت: من صحبتهای آجرلو را گوش کردم اینها اصلا از سنخ مخالفت نیست زیرا سئوال از برنامه بیان مخالفت با وزیر پیشنهادی نیست.

رئیس مجلس از آجرلو خواست یا صحبت خود را قطع کند یا وقت خود را به شخص دیگری بدهد و یا اینکه نظر مخالف با وزیر را صریح مطرح کند.

آجرلو سپس به ادامه صحبتهای خود پرداخت اما به طور کامل از وقت استفاده نکرد.

وی قرار بود 3 دقیقه از وقت خود را به قنبری دهد اما هنگامی که قنبری خواست تا در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت کند عده ای از نمایندگان مصرانه به سوی وی رفته و مانع حضور در پشت تریبون شدند.

تا دقایقی پس از سخنان آجرلو فضای مجلس علیه اظهارات وی بود تا اینکه وی در تذکری خطاب به رئیس مجلس تاکید کرد من به احترام شما و سخن شما تریبون را ترک کردم اما در هیچ جای آیین نامه نیامده که نماینده نمی تواند از برنامه سئوال کند.

آجرلو گفت: پس از صحبتهای من یک نماینده نزد من آمد و گفت با این اوصاف شما باید رای کبود دهید اما من معتقدم محصولی باید پاسخ تمام سئوالهای مرا بدهد.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر آجرلو اظهار داشت: شما در مقام مخالف نظر صریح بیان نکردید. شما سئوالاتی را مطرح کردید و ایراد و تذکر به شما وارد بود موافق و مخالف می توانند در مورد برنامه صحبت کنند اما اینکه به عنوان مخالف و موافق صحبتهایی دیگری شود درست نیست.