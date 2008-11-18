بخشهای وابسته و زیردستی صنعت در استان مرکزی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد امروز در هفتمین نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک با اشاره یه اینکه اتصال عملی حوزه دانایی و دانشگاهی با بخشهای کاربردی صنعت و خدمات ضروری است، گفت: در برنامه استراتژیک باید کانونهای توسعه هر بخش و سهم بخش خصوصی از آهنگ توسعه آن به روشن مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه مدیریت برنامه محور باید به جای مدیریت کارپردازی و روزمرگی قرار گیرد، افزود: با وجود تلاشهای متعدد در استان ولی در اغلب بخشها خلاهایی در نگرش سیستمی وجود دارد که مدیران دستگاهها باید به همکاری بخش خصوصی حلقه های اتصال هدفگذاری و تصمیم سازی را ایجاد کنند.

شعبانی فرد با تاکید بر اینکه نیروی انسانی کارآمد موتور محرک توسعه و سرمایه بزرگ کشور است تصریح کرد: باید با نظم و برنامه بستر ارتقای بهره وری از نیروهای متخصص را فراهم کرد و مدیران دستگاههای اجرایی استان باید در سایه خرد جمعی، همگرایی و داشتن هدف و برنامه تصدی امور را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه چهارم توسعه بهره وروی کشور باید تا 2/3 افزایش دهیم افزود: اینک شاخص 4/2 هدف قرار گرفته که در این بخش رشد منفی در برنامه داریم.

شعبانی در ادامه با اشاره به اینکه مقدمات استقرار شبکه 111دولت برای ارتباطات مردمی در استان مرکزی فراهم شده اضافه کرد: مدیران دستگاهها باید تمامی فعالیتهای دولت را با مشخصات کامل روی این شبکه ارائه دهند.

معاون برنامه ریزی استانداری استان مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه 64 شاخصه توسعه یافتگی در کشور تعریف شده گفت: باید مدیران دستگاههای اجرایی بر مبنای این شاخصها طرح عملیاتی مدیریت خود را ترسیم و بسط دهند.

محمد رضا عاشوری افزود: مدیران باید در برنامه و وظایف خود، تولید ثروت و ارزش افزوده، حل معضل بیکاری، تحقق برنامه های اصل 44 قانون اساسی، گرایش اقتصاد مردم محور و شناخت کانونهای توسعه استانی در سایه سند چشم انداز منطقه و طرح آمایش سرزمین قرار دهند و نسبت به آن حساس باشند.

وی با تاکید بر اینکه امر توسعه و برنامه ریزی با توجه به پتانسیل های مختلف استان ضروری است اضافه کرد: با توجه به سابقه فرهنگی و استعدادهای استان باید با تعامل دستگاه ها در استان و همفکری برنامه ای تدوین شود تا با استراتژی توسعه همراه باشد.

در این نشست یازده مدیر ستادی و میانی استانداری مرکزی در زمینه پشتیبانی واداری، برنامه ریزی، حراست، امنیتی و انتظامی، دفتر روستایی، فرمانداریهای خمین، شازند و کمیجان، مدیر اداری مالی و دفتر فنی معرفی شدند.