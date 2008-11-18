  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

"لوتکا" در پایان راه است

فیلم تلویزیونی "لوتکا" به کارگردانی حسین باکیده مراحل تدوین و ساخت موسیقی متن را سپری می‌کند.

باکیده در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به تهیه‌کنندگی مهران خلج بر مبنای فیلمنامه کریم سربخش به سفارش صدا و سیمای مرکز گیلان تهیه می‌شود و شاهین یارمحمدی و پوریا حیدری تدوین و ساخت موسیقی متن آن را به عهده دارند.

وی ادامه داد: "لوتکا" از یک شبکه سراسری پخش می‌شود و مهدی امینی‌‌خواه، سیاوش خیرابی، بهمن دان، فریده دریامج، بهار رسولی، رضا میرمعنوی و... در آن بازی کرده‌اند. لوتکا نام یک قایق محلی و مضمون فیلم ورزش‌های آبی است.

باکیده گفت: وقتی مجموعه تلویزیونی "بچه‌های هور" را به کارگردانی عبدالله باکیده در انزلی کار می‌کردیم، آنجا قایق‌های محلی و مسابقه‌ای بسیاری دیده بودم و سوژه "لوتکا" آنجا به ذهنم رسید. قصه اولیه را من نوشتم و سربخش فیلمنامه را نوشت.

عوامل این پروژه عبارتند از حسین موسوی مدیر تصویربرداری، وحید سلطانی صدابردار، مهران خلج طراح گریم، علی شایانفر طراح صحنه و لباس، مسعود حقی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، محمود سیف و مریم هوده‌شناس مدیران تولید.

