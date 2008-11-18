علی اصغر آسمانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، میزان زمین‌های واگذار شده در روستاهای استان از ابتدای سال جاری تا کنون را 223 هکتار اعلام کرد و افزود: میزان زمین های زمین های تملک شده در این استنان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 80 درصدی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از زمین‌های تملک شده نقشه ‌برداری و تفکیک شده است اظهارداشت:واگذاری زمین‌ در روستاها به افراد فاقد مسکن و همچنین افرادی که مهاجرت معکوس داشته باشند انجام می ‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی از واگذاری حدود یک هزار و 200 قطعه زمین برای مسکن روستایی در استان طی سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون 878 قطعه با متراژ تقریبی 263 هزار متر‌مربع واگذار شده است.

آسمانی مقدم به پیشرفت 65 درصدی اجرای طرح های هادی در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال و در بخش اجرا برای 56 روستا اعتباری بالغ بر 22 میلیارد و 420 میلیون ریال اختصاص یافت .

به گفته وی کار اجرایی طرح هادی در 17 روستا با وجود اختصاص کمتر از 50 درصد اعتبار امسال به پایان رسیده است.

وی گفت: در بخش اعتبارات ملی حدود 14 میلیارد ریال به اجرای طرح‌های هادی اختصاص یافت که برای 24 روستای استان اعتبار گذاشته شده است.

آسمانی مقدم در خصوص تهیه طرح‌های هادی روستایی نیز افزود: از محل اعتبارات تملک دارایی تهیه طرح هادی برای 61 روستای استان با اعتبار چهار میلیارد و 850 میلیون ریال در مرحله اجرا است .

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی میانگین پیشرفت فیزیکی تهیه طرح‌های هادی روستایی استان را 65 درصد عنوان کرد و یادآورشد: کار نقشه ‌برداری طرح‌ها به صورت 100درصد و مطالعات طرح‌ها به میزان 30 درصد به اتمام رسیده است.

آسمانی مقدم اظهار داشت: از محل اعتبارات دهیاری‌ ها نیز تهیه طرح هادی پنج روستای استان با اعتبار 150 میلیون ریال تأمین اعتبار شده است که این تنها 50 درصد اعتبار مورد نیاز تهیه طرح هادی این روستاها است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح هادی روستایی در خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد و تهیه طرح هادی نیز 175 درصد رشد داشته است.