پاکستان از شرکت در مسابقات انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاکستان که قرار بود با هشت پینگ پنگ باز در مسابقات قزوین شرکت کند، شب گذشته انصراف خود از سفر به قزوین را به مسئولان برگزار کننده رقابت‌ها اعلام کرد. این تیم در دوره سوم مسابقات حضور داشت.

بدین ترتیب چهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز بین المللی قزوین با شرکت 11 تیم خارجی از کشورهای هند، آذربایجان، ترکمنستان، بلاروس، اسلواکی، عراق، ترکیه، کره جنوبی، سوریه، ارمنستان و افغانستان برگزار خواهد شد.

چهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز بین المللی قزوین از امروز در خانه پینگ پنگ استان قزوین آغاز شد. این پیکارها تا اول آذرماه پیگیری می شود.

همچنین 40 پینگ پنگ باز از کشورمان در قالب هشت تیم با حریفان خارجی خود در مسابقات قزوین به رقابت می پردازند. این رقابت‌ها در دو رده سنی نوجوانان و جوانان و در سه بخش انفرادی، تیمی و دوبل برگزار خواهد شد.

پینگ پنگ بازان شرکت کننده در مسابقات قزوین رقابت خود را در بخش تیمی آغاز کرده و سپس در بخش انفرادی و دوبل ادامه می دهند. داوران ملی و بین المللی کشورمان در غیاب داوران خارجی قضاوت این پیکارها را برعهده خواهند داشت.

10 هزار دلار جایزه نقدی از سوی برگزارکنندگان چهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز بین المللی قزوین در نظرگرفته شده است که بین نفرات برتر در هر دو رده سنی توزیع می شود.