حمل و نقل و ترافیک مشکل مشترک کلانشهرهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تبریز حل مشکل ترافیک و روانی ترافیک را از جمله ویژگیهای بارز شهرهای توسعه یافته برشمرد و اظهار کرد: به این منظور آموزش شهروندان و توجه دادن ایشان به مسائل شهری، ترافیکی و زیست محیطی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

علیرضا نوین حمل و نقل شهری از طریق راه اندازی خطوط تندروی اتوبوسرانی به منظور حرکت سریعتر اتوبوسها را مورد تاکید قرار داد و افزود: حمل و نقل عمومی پایدار از جمله زمینه های نیل به شهری در خور شهروندان است.

شهردار قطب شهری شمال شرق کشور با تاکید بر ایجاد راه اندازی شهر مجازی در حل بسیاری از مشکلات شهری گفت: تحقق ایده شهر الکترونیک در کاهش مشکلات ترافیک و رفع گرههای ترافیکی کلانشهرها اثرگذاری بالایی خواهد داشت.

همچنین شهردار اصفهان از دو مشکل آلودگی زیست محیطی و حمل و نقل و ترافیک به عنوان مهمترین مشکلات شهرهای آسیایی و اسلامی نام برد و تصریح کرد: به منظور تحقق توسعه پایدار باید مدیران پایدار داشته باشیم.

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد شهر را مکانی آرامش بخش و برخوردار از تسهیلات و امکانات مناسب دانست و اضافه کرد: متاسفانه بعضی شهر را با گاراژ اتومبیل اشتباه گرفته اند.

شهردار کرج نیز استفاده از دانش فنی، روشهای نوین و فناوری روز دنیا را از جمله پیش شرط های توسعه شهری برشمرد و اظهار کرد: در این میان سرمایه گذاری مورد نیاز و بهره برداری بهینه از منابع موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سید مهدی مقدسی با اشاره به جنبه های زیست محیطی، زیباشناختی و عملکردی در توسعه شهرها ادامه داد: شهر پایدار باید از سه نظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست شهری توسعه یافته باشد.

از سوی دیگر، مهران اعتمادی شهردار شیراز با تاکید بر این که مدیریت کلانشهرها نیاز به حمایت جدی دارد، گفت: پروژه های شهری به ویژه طرحهای ترافیکی و حمل ونقل شهری نیازمند توجه، حمایت و اعتبارات گسترده ملی است.

محمود فریدونی شهردار رشت نیز از توسعه شبکه معابر و دسترسیهای شهری به عنوان پیش نیاز توسعه شهری نام برد و خاطرنشان کرد: گفتمان مدیران شهرها و تبادل تجربیات ایشان با یکدیگر در حل و فصل مشکلات شهری از جمله مشکل ترافیک بسیار موثر است.