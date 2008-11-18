تالار بزرگ فرهنگ ساری 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

م‍دی‍رک‍ل‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و ‌ارش‍‍اد ‌اس‍لام‍‍ی‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌‌ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت ‌: ‌ای‍ن‌ پ‍روژه‌ ک‍ه‌ ‌از ت‍ی‍رم‍‍اه‌ س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ت‍وس‍ط وزی‍ر ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ک‍ل‍ن‍گ‌ زن‍‍ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ م‍ق‍رر ش‍د ت‍‍ا ب‍ه‌ م‍دت‌ 30 م‍‍اه‌ ب‍ه‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ی‌ ب‍رس‍د.

و‌ی‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار م‍ص‍وب‌ ‌ای‍ن‌ پ‍روژه‌ ر‌ا 54 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ک‍رد و گ‍ف‍ت : ب‍ر‌ا‌ی‌ ت‍ج‍‍ه‍ی‍ز‌ات‌ ‌آن‌ ن‍ی‍‍از ب‍ه‌ 30 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار ‌اس‍ت .

امامزاده ‌ب‍‍ا ب‍ی‍‍ان‌ ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ت‍‍الار در وسعت 10 ‌ه‍ز‌ار م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‌ و در سه طب‍ق‍ه‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ م‍‍ی‌ ش‍ود گ‍ف‍ت: س‍ه‌ ت‍‍الار ب‍زرگ‌ م‍وس‍ی‍ق‍‍ی، ن‍م‍‍ای‍ش‌ و س‍‍ال‍ن‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در ‌آن‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.

وی ب‍‍ا ب‍ی‍‍ان‌ ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍روم‌ در ب‍خ‍ش‌ ف‍ض‍‍ا‌ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ گ‍ف‍ت‌: س‍ر‌ان‍ه فضاهای ‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ در رت‍ب‍ه‌ پ‍‍ای‍ی‍ن‌ ک‍ش‍ور ق‍ر‌ار د‌ارد.

م‍دی‍رک‍ل‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ و ‌ارش‍‍اد ‌اس‍لام‍‍ی‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ س‍ر‌ان‍ه‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ر‌ا پ‍‍ای‍ی‍ن‌ د‌ان‍س‍ت‌ و گ‍ف‍ت‌: این درحالیست ‌ ک‍ه‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ در م‍ر‌اج‍‍ع‍ه‌ کنندگان ب‍ه‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا رت‍ب‍ه‌ ‌اول‌ ک‍ش‍ور ر‌ا د‌ارد ول‍‍ی‌ ‌از ن‍ظر ف‍ض‍‍ا‌ی‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ا‌ی‌ در رت‍ب‍ه‌ 21 ک‍ش‍ور ‌اس‍ت‌ .

امامزاده در ادامه به طرح های پیشنهادی حوزه فرهنگ و ارشاد مازندران برای دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان اشاره کرد.

وی افزود: اختصاص اعتبار ویژه برای اتمام تالار فرهنگ ساری، ایجاد مجتمع های شهرهای فاقد مجتمع فرهنگی و هنری، ایجاد 12 کتابخانه در شهرهای فاقد کتابخانه، ایجاد نمایشگاه های بین المللی و فرهنگی در مرکز استان، کمک به ایجاد پردیس های سینمایی و موزه هنرهای معاصر بخشی از طرح های پیشنهادی این نهاد به هیئت دولت برای تصویب است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون 60 میلیارد تومان از اعتبارات دور اول سفر رئیس جمهوری به استان صرف انجام فعالیتهای دینی، فرهنگی و قرآنی و برای ساخت مصلی ها و مساجد نیز در استان اعتبارات ویژه ای در نظر گرفته شده است.