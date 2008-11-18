پرونده های تخلفات صنفی بوشهر 64 درصد افزایش داشته است

حیدر یزدانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : طی ماه گذشته نزدیک به 11 هزار مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی صورت گرفته که منجر به تشکیل 566 فقره پرونده تخلف صنفی گردیده است.

وی اظهار داشت : از مجموعه بازرسی های بعمل آمده، شهرستان بوشهر 4 هزار و 660 مورد بازرسی را به خود اختصاص داده است که در واقع 58 درصد از بازرسی ها را شامل می شود

یزدانشناس افزود: از تعداد پرونده های متشکله نیز 355 فقره مربوط به شهرستان بوشهر بوده است که شامل 37 درصد از پرونده های استان می شود .