پرونده های تخلفات صنفی بوشهر 64 درصد افزایش داشته است

حیدر یزدانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : طی ماه گذشته نزدیک به 11 هزار مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی صورت گرفته که منجر به تشکیل 566 فقره پرونده تخلف صنفی گردیده است.
وی اظهار داشت : از مجموعه بازرسی های بعمل آمده، شهرستان بوشهر 4 هزار و 660 مورد بازرسی را به خود اختصاص داده است که در واقع 58 درصد از بازرسی ها را شامل می شود
یزدانشناس افزود: از تعداد پرونده های متشکله نیز 355 فقره مربوط به شهرستان بوشهر بوده است که شامل 37 درصد از پرونده های استان می شود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت : ارزش ریالی پرونده های متشکله در استان بوشهر 199 میلیارد و 319 ریال بوده است که در مقایسه با یک ماهه قبل به میزان16/ 63درصد رشد داشته است.
