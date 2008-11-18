۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

پرونده های تخلفات صنفی بوشهر 64 درصد افزایش داشته است

بوشهر - خبرگزاری مهر : معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت : در مهر ماه سال جاری پرونده های تخلفات صنفی استان بوشهر 64/98 درصد نسبت به ماه رشد را نشان می دهد.

حیدر یزدانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : طی ماه گذشته نزدیک به 11 هزار مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی صورت گرفته که منجر به تشکیل 566 فقره پرونده تخلف صنفی گردیده است.

وی اظهار داشت : از مجموعه بازرسی های بعمل آمده، شهرستان بوشهر 4 هزار و 660 مورد بازرسی را به خود اختصاص داده است که در واقع 58 درصد از بازرسی ها را شامل می شود

یزدانشناس افزود: از تعداد پرونده های متشکله نیز 355 فقره مربوط به شهرستان بوشهر بوده است که شامل 37 درصد از پرونده های استان می شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت : ارزش ریالی پرونده های متشکله در استان بوشهر 199 میلیارد و 319 ریال بوده است که در مقایسه با یک ماهه قبل به میزان16/ 63درصد رشد داشته است.

کد مطلب 785226

