59 هزار و 270 نفر در تعاونیهای گیلان فعالیت دارند

مدیرکل تعاون استان گیلان در گفتگو با خبرنگار با اعلام اینکه هم اکنون بالغ بر 310 هزار نفر در این تعاونیها عضو هستند، افزود: ازمجموع شرکتهای تعاونی موجود استان 50 درصد یعنی سه هزار و 110 مورد درطی سه ساله اخیرشکل گرفته است.

نمایشی همچنین تحولات جدی بخش تعاون در چند ساله اخیر را مرهون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری و سیاستهای اصولی دولت در بخش تعاون عنوان کرد و اظهار داشت: طی دو سال نیم گذشته هزار و 528 شرکت تعاونی در قالب طرحهای مختلف تولیدی و خدماتی با دوهزار و 870 میلیارد ریال تسهیلات و 20 هزار فرصت شغلی به سیستم بانکی معرفی شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از این تعداد شرکت تعاونی 843 شرکت تعاونی با یک هزار و 150 میلیارد ریال تسهیلات و رقم 10 هزار فرصت شغلی در سیستم بانکی به تصویب رسیده است.

نمایشی یادآورشد: از مجموع طرحهای مصوب در سیستم بانکی به تعداد 608 شرکت تعاونی با 750 میلیارد ریال و هفت هزار فرصت شغلی موفق به انعقاد قرارداد شده اند.