۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

مدیرکل تعاون گیلان:

59 هزار و 270 نفر در تعاونیهای گیلان فعالیت دارند

رشت - خبرگزاری مهر: ولی الله نمایشی گفت: درحال حاضر 59 هزار 269 نفر بصورت مستقیم در چهار هزار و 953 شرکت تعاونی در قالب بخشهای مختلف دراستان گیلان مشغول بکار هستند.

مدیرکل تعاون استان گیلان در گفتگو با خبرنگار با اعلام اینکه هم اکنون بالغ بر 310 هزار نفر در این تعاونیها عضو هستند، افزود: ازمجموع شرکتهای تعاونی موجود استان 50 درصد یعنی سه هزار و 110 مورد درطی سه ساله اخیرشکل گرفته است.

نمایشی همچنین تحولات جدی بخش تعاون در چند ساله اخیر را مرهون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری و سیاستهای اصولی دولت در بخش تعاون عنوان کرد و اظهار داشت: طی دو سال نیم گذشته هزار و 528 شرکت تعاونی در قالب طرحهای مختلف تولیدی و خدماتی با دوهزار و 870  میلیارد ریال تسهیلات و 20 هزار فرصت شغلی به سیستم بانکی معرفی شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از این تعداد شرکت تعاونی 843  شرکت تعاونی با یک هزار و 150 میلیارد ریال تسهیلات و رقم 10 هزار فرصت شغلی در سیستم بانکی به تصویب رسیده است.

نمایشی یادآورشد: از مجموع طرحهای مصوب در سیستم بانکی به تعداد 608 شرکت تعاونی با 750 میلیارد ریال و هفت هزار فرصت شغلی موفق به انعقاد قرارداد شده اند.

کد مطلب 785230

