یک فوریت طرح نورپردازی شهر تهران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب یک فوریت طرح روشنایی و نوپردازی شهر تهران از سوی اعضای شورای شهر تهران قرار شد این طرح پس از تصویب نهایی با الگوی مناسب در جهت مدیریت نور و ایجاد امنیت انجام شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در جریان بررسی این طرح در جلسه امروز شورا گفت: روشنایی با فقدان امنیت رابطه دارد و روشنایی در پارکها و محلات جزو وظایف شهرداری تهران است.

احمد مسجد جامعی در عین حال تصریح کرد: البته انتقادهایی از وضعیت استفاده و مصرف بی ‌رویه روشنایی وجود دارد و لازم است الگوی مناسبی برای مدیریت نور به وجود آید که منجر به کاهش مصرف شود.

از سوی دیگر، خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه در حال حاضر نورپردازی در شهر تهران بدون هیچ منطقی صورت می‌گیرد افزود: لازم است در قالب طرحی واحد نورپردازی در شهر انجام شود.