ابراهیموویچ مرد سال فوتبال سوئد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادین پرس، ابراهیموویچ پس از انتخاب به عنوان مرد سال فوتبال سوئد گفت: بردن سه باره این عنوان، مسحور کننده است. احساس می کنم که نامم در کتاب تاریخ ثبت شده است.

این بازیکن 27 ساله در این فصل از رقابت‌ها 12 گل برای اینتر به ثمر رسانده ضمن اینکه در رقابت های یورو 2008 هم دو گل برای تیم ملی سوئد زد.

عضو هیئت داوران جایزه مرد سال فوتبال سوئد گفت: زلاتان نماینده بی بدیل فوتبال سوئد است. با توجه به تکنیک و شخصیتی که دارد، برای خودش، هم در سطح جهان و هم تاریخ فوتبال سوئد اعتبار کسب کرده است.

ابراهیموویچ پیش از این برای تیم‌های یوونتوس، آژاکس و مالمو بازی کرده است. این جایزه توسط پله، اسطوره فوتبال برزیل به این بازیکن اهدا شد. پله نخستین جام جهانی خود را در سال 1958 در استکهلم برد.