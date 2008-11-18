شادمهر راستین درباره چگونگی شکل‌گیری این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: قرار بود برای دومین همایش سینما و معماری مستندی درباره زندگی و فضای شهری ساخته شود. من برای این منظور شروع به تهیه تعدادی مصاحبه و جستجو در آرشیو فیلم‌های ایرانی کردم تا در ارتباط مصاحبه‌ها با فیلم‌های ایرانی به یک فیلم برسم.

این کارشناس سینما ادامه داد: با مراجعه و بررسی فیلم‌های ایرانی دهه 50-40 که آثار تجاری و پرمخاطب معروف به فیلمفارسی هستند، به یک ویژگی جدید رسیدم. تقریباً در همه آنها تهران فراموش شده است. مثلاً در "چهارراه حوادث" که سال 1333 ساخته شده تهران و شهروندانش هویت و شناسنامه خاص دارند. اما در "قصر زرین" محصول 1348 نامی از تهران برده نمی‌شود.

راستین در ادامه به پرسش اصلی که عامل شکل‌گیری مستند "تهران شهر بی‌دفاع" است اشاره کرد و افزود: با این بررسی بود که به پرسش اصلی فیلم رسیدم. از چه زمانی تهران دو تکه شده و شناسنامه خود را در فیلم‌های تجاری از دست داده است؟ برای رسیدن به جواب این سئوال جستجو در فیلم‌های فارسی را شروع کردم.

کارگردان مستند "تهران شهر بی‌دفاع" درباره انتخاب و گزینش آثار گفت: نزدیک به 200 فیلم قبل از انقلاب را از آرشیوهای مختلف و بدون مراجعه به آرشیو فیلمخانه ملی تهیه و تمام صحنه‌های تهران این فیلم‌ها را جدا و بررسی کردم. در مرحله بعد مجموعه‌ای از گفتگوهای کارشناسی را برای رسیدن به اینکه تهران از چه زمانی در فیلم‌های تجاری گم شده تهیه کردم.

وی گفت: این گفتگوها با تعدادی از معماران و منتقدان و کارشناسان سینما انجام شده و بر اساس مصاحبه‌ها فیلم را تنظیم کردم. نسخه فعلی فیلم در 30 دقیقه آماده شده و امیدوارم بتوانم با ورود یک تهیه‌کننده جدید آن را تکمیل و برای این منظور با کارگردانان سینما و پژوهشگران تاریخی نیز گفتگو کنم. نسخه فعلی برای نمایش در دومین همایش سینما و معماری آماده شده است.

راستین در انتها با تأکید بر اینکه پرسش اصلی فیلم واحد و مشخص است گفت: پرسش اصلی فیلم درباره اینکه از چه زمانی تهران شناسنامه خود را در فیلم‌های تجاری از دست داده در مصاحبه‌های تکمیلی و نسخه جدید فیلم حفظ شده و می‌تواند به چرایی این اتفاق بسط پیدا کند که امیدوارم این اتفاق بیفتد.

مستند "تهران شهر بی‌دفاع" برای اولین بار چهارشنبه 29 آبان ساعت 16 در همایش سینما و معماری در مجموعه فرهنگی هنری آسمان به نمایش درمی‌آید. این فیلم شامل مصاحبه با سیدمحمد بهشتی، اسکندر مختاری، محمدرضا حائری، محمد تهامی‌نژاد و حسن حسینی پیرامون تصاویر شهر تهران در فیلم‌های داستانی قبل از انقلاب به ویژه فیلم‌های عامه‌پسند است.

از عوامل این مستند 30 دقیقه‌ای می‌توان به شادمهر راستین محقق و کارگردان، رضا تیموری تصویربردار، نسیم نجفی دستیار کارگردان، راستین و کیوان صفاری تدوینگر و پوریا صدر دستیار تدوین و صدا اشاره کرد. فرهنگستان هنر تهیه‌کنندگی "تهران شهر بی‌دفاع" را بر عهده دارد.

همچنین فردا چهارشنبه 29 آبان‌ماه محمد تهامی‌نژاد، احمد میراحسان و... در آخرین روز همایش به سخنرانی می‌پردازند. دومین همایش سینما و معماری از 25 تا 29 آبان‌ماه در مجموعه فرهنگی هنری آسمان واقع در خیابان فلاحی (زعفرانیه)، تقاطع فیروزکوه، شماره 67 در حال برگزاری است.