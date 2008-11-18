۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

دهقان:

انقلاب ایران تفکر قالبی خود کم بینی را برهم زد

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم چناران در مجلس گفت: یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران بر هم زدن تفکر قالبی خود کم بینی بود.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمد دهقان صبح امروز همایش تجلیل از نخبگان دانش آموزی چناران افزود: تحقیر ملل یکی از روشهای استکباری زورگویان برای مسلط شدن بر ملتهای دیگر در سنه های اخیر به خصوص در تاریخ ایران است.

دکتر دهقان تصریح کرد: استکبار سعی داشته است که روحیه کم بینی را در ملت جا بیاندازند که این قاعده فرعونی است.

وی ادامه داد: ملت ایران تا قبل از انقلاب ملت تحقیر شده بود و برای ملت این گونه تصوری به وجود آورده بودند که ایرانیها انسانهای درجه سه هستند.

دکتر دهقان گفت: امام(ره) به ملت یاد داد که ما می توانیم و باید روی پای خود بایستیم.

وی افزود: امروز در عرصه های علمی با اتکا به روحیه اعتماد به نفس جوانان این مرز و بوم توانسته اند در علوم بنیادی دست به یک نهضت نرم افزاری و جهش علمی بزنند.

دهقان با اشاره به رواج ابتذال اخلاقی در غرب گفت: افق آینده کشور را برای پشت سرنهادن دول غربی از نظر علمی باید به دست جوانان ترسیم کرد.

همچنین محسن ازغندی معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: جوانان و دانش آموزان باید خود را از نظر رشد دینی و علمی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی ارتقا دهند.

وی خواستار مشارکت دانش آموزان متخصص در جهت بستر سازی کریدور علمی و فرهنگی خراسان شد.

