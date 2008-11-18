انقلاب ایران تفکر قالبی خود کم بینی را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمد دهقان صبح امروز همایش تجلیل از نخبگان دانش آموزی چناران افزود: تحقیر ملل یکی از روشهای استکباری زورگویان برای مسلط شدن بر ملتهای دیگر در سنه های اخیر به خصوص در تاریخ ایران است.

دکتر دهقان تصریح کرد: استکبار سعی داشته است که روحیه کم بینی را در ملت جا بیاندازند که این قاعده فرعونی است.

وی ادامه داد: ملت ایران تا قبل از انقلاب ملت تحقیر شده بود و برای ملت این گونه تصوری به وجود آورده بودند که ایرانیها انسانهای درجه سه هستند.

دکتر دهقان گفت: امام(ره) به ملت یاد داد که ما می توانیم و باید روی پای خود بایستیم.

وی افزود: امروز در عرصه های علمی با اتکا به روحیه اعتماد به نفس جوانان این مرز و بوم توانسته اند در علوم بنیادی دست به یک نهضت نرم افزاری و جهش علمی بزنند.

دهقان با اشاره به رواج ابتذال اخلاقی در غرب گفت: افق آینده کشور را برای پشت سرنهادن دول غربی از نظر علمی باید به دست جوانان ترسیم کرد.

همچنین محسن ازغندی معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: جوانان و دانش آموزان باید خود را از نظر رشد دینی و علمی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی ارتقا دهند.

وی خواستار مشارکت دانش آموزان متخصص در جهت بستر سازی کریدور علمی و فرهنگی خراسان شد.