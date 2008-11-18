طلوع خورشید اجلاس شهرداران آسیایی از برج میلاد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اجلاس شهرداران پایتخت ها و کلانشهرهای آسیایی درحالی از فردا و با حضور ده ها شهردار، معاون شهردار، فرماندار و سایر مقامات عالی رتبه کلانشهرهای آسیایی و چند شهر مهمان از سایر قاره ها در تهران آغاز به کار می کند که "آسیا برای شهروندان و همگرایی برای زندگی بهتر" به عنوان شعار اصلی آن انتخاب و اعلام شده است.

بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته این اجلاس در محل سالن همایش های برج میلاد آغاز خواهد شد.

علاوه بر اینکه از بالاترین مقامات 3 قوه مجریه، مقننه و قضائیه برای حضور در مراسم افتتاحیه این اجلاس دعوت به عمل آمده است. دهها نماینده از پایتختها و کلانشهرهای کشورهای آسیایی و چند کشور اروپایی و آفریقایی از جمله فرانسه، کرواسی، ایتالیا،تونس و نیجریه نیز در این افتتاحیه حضور خواهند داشت.

سازمان همکای های اقتصادی منطقه ای اکو، سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی به عنوان زیر مجموعه سازمان کنفرانس اسلامی ، سازمان ملل متحد که دارای 12 دفتر نمایندگی و برنامه اجرایی در ایران است و اتحادیه اروپا نیز نمایندگان ویژه خود را به این اجلاس اعزام کرده اند.

به گزارش مهر، از جمله برنامه های این اجلاس در روز برپایی آن جلساتی در خصوص چالش های مشترک مدیریت کلانشهرهای آسیایی، شهرنشینی سریع، حمل و نقل عمومی ، آلودگی محیطی ، سلامت شهری و همکاری شهر با شهر است.

علاوه بر این، جلسات مشترکی از سوی شهرداران آسیایی درباره دولت محلی و مشارکت عمومی به عنوان طرح موفقی در آسیا و رد و بدل شدن تجارب برتر و ایده های مبتکرانه برگزار و در آنها بیانات و پیشنهادهای شهرداران ارائه می شود.

بازدید از نقاط دیدنی و جاذبه های معماری و تاریخی تهران از جمله برنامه های گروهی در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در این اجلاس است.

به گفته برگزارکنندگان این اجلاس، دولت محلی و مشارکت عمومی به عنوان طرح موفق در آسیا، چالش های مشترک مدیریت کلانشهرهای آسیایی، همکاری شهر با شهر، تجارب برتر و ایده های مبتکرانه از جمله محورهای کارشناسی خواهد بود.