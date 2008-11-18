به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شهاب الدین صدر که در جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور به عنوان موافق سخن می گفت با اشاره به همکاری خود با محصولی در جریان انتخابات مجلس هشتم بیان داشت: آقای محصولی از نظر شخصیتی ویژگیهایی دارد که از آن جمله می توان به تدین، پایبندی به آرمانها، ارزشها و رهنمودهای رهبری اشاره کرد و در مدتی که جلسات طولانی در جریان انتخابات مجلس برگزار می شود همه حاضران محصولی را فردی مقید و پایبند به ارزشها دریافتند.

صدر ادامه داد: چه دولت و چه مجلس ضمن اینکه به وظایف قانونی خود عمل می کنند اگر هر جا منویات رهبر انقلاب مطرح شود به این منویات توجه می کنند و همه ما باید بدانیم در مواجهه با این منویات چگونه انجام تکلیف کنیم و آقای محصولی در این باره بارها اعلام کرده که اگر چه مشاور رئیس جمهور است اما خود را سرباز رهبری می داند.

رئیس کمیسیون بهداشت ادامه داد: ویژگی دیگر آقای محصولی برخورد محترمانه با روحانیت و مراجع است و در جلسات انتخاباتی که با روحانیون و عملا جامعه روحانیت و یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار می شد محصولی شأن و حرمت روحانیت را که امروز رعایت آن یک ضرورت است به خوبی رعایت می کرد.

صدر سادگی و دوری از تشریفات را از دیگر ویژگیهای مثبت محصولی عنوان کرد و گفت: با وجود جایگاه محصولی در دولت و نزدیکی او با احمدی نژاد وی ساده زیست است و از اعمال نفوذ و داشتن تشریفات پرهیز می کند و به عنوان مثال در شرایطی که مادر ایشان به شدت بیمار بود اما او را در یک بیمارستان دولتی مثل بقیه مردم بستری کرد و حتی نگرانی خود را به صورت عادی منتقل می کرد در حالی که امکان استفاده از بخش خصوصی برای او وجود داشت.

وی ادامه داد: محصولی از بهره گیری از امکانات دولتی پرهیز دارد و فرزند او هم طلبه ای ساده زیست است و اگر بحث ثروت و مال مطرح می شود باید تعلق خاطر و در غل و زنجیر مال دنیا بودن را در نظر داشت.

این نماینده اصولگرای مجلس تدبیر و تعامل را از ویژگیهای ضروری برای وزیر کشور دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به فردی نیاز داریم که مسائل را تدبیر کند و با مجلس رابطه مستقیم داشته باشد.

صدر با اشاره به اینکه برخی مسائل بر رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشورسایه افکنده است خاطرنشان کرد: مسئله مازندران مسئله قابل دفاعی نبود و برخی اظهارات افراد منتسب به دولت باعث شد بر مسئله رای اعتماد به محصولی سایه افنده شود و باید تعامل و حداکثر همکاری بین دولت و مجلس وجود داشته باشد.

وی در خاتمه با اشاره به نزدیکی محصولی با احمدی نژاد بیان داشت: لازمه کار وزارت کشور نزدیکی وزیر با رئیس جمهور است اما قطعا بعد از رای اعتماد ستادهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد را ترک می کند چون صیانت از آرای مردم از افتخارات نظام است.