طرح شناسنامه دار کردن توید تخم مرغ آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر ، مجتبی نوروزی امروز در همایش علمی - اجرایی نقش بهداشت تخم مرغ در صنایع غذایی در تهران گفت: در حال حاضر تلاش می شود تا پایان سال 1400 در کشور کلیه فرآورده های خام دامی که به مصرف مردم می رسند شناسنامه دار و کد دار شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شناسنامه دار شدن فرآورده های خام دامی از تخم مرغ آغاز شده است، افزود: در تنظیم برنامه های پنج ساله و برنامه های کوتاه مدت بر روی کمیت تاکید می شود در حالی که بحث کمیت 50 درصد امنیت غذایی را در بر می گیرد و 50 درصد مابقی به حوزه بهداشت و سلامت فرآورده هایی که مصرف می شوند اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: از 101 میلیون تن تولیدات بخش کشاورزی در کشور بیش از 10.5 میلیون تن آن به فرآورده های دامی اختصاص دارد که از این میزان سالانه حدود 700 هزار تن تخم مرغ تولید می شود که این میزان تولید در 220 واحد پرورش مرغ تخم گذار حاصل می شود.

نوروزی با تاکید بر اتصال زنجیره بهداشتی تولید تا مصرف تخم مرغ به منظور تضمین سلامت مصرف کننده عنوان کرد: در حال حاضر به تخم مرغ کمتر توجه شده لذا تولید بهداشتی این محصول از زمان تولید تا مصرف مورد نظر سازمان دامپزشکی کشور است.

وی با بیان اینکه روزانه حدود 2 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود، گفت: از این میزان حدود 500 تن به صورت کد دار و بسته بندی به فروش می رسد و مابقی تولید بدون شناسنامه و یا کد در کشور عرضه می شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: چنانچه رعایت مسائل و شرایط بهداشتی در مرحله تولید ، مصرف و نگهداری تخم مرغ به عمل نیاید با مخاطرات بهداشتی در این محصول روبرو می شویم.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد حساسیت به موضوع بهداشت و رفع مخاطرات بهداشتی تخم مرغ در حوزه متولیان تولید ، صنعت و بخش دولتی، بیان کرد: با استفاده از فناوریهای نوین شناسنامه دار کردن تخم مرغ امکان پذیر خواهد شد، ضمن اینکه این امر از کمبود و یا مازاد تولید در مقاطع مختلف سال جلوگیری می کند.

نوروزی در جمع خبرنگاران با اشاره به بسته بندی گوشت تصریح کرد: در حال حاضر مرغ منجمد به صورت بسته بندی عرضه می شود و مرغ گرم نیز در بیشتر استانهای کشور به شکل بسته بندی به فروش می رسد که انجام این امر در استانهای تهران ، بوشهر ، سیستان و بلوچستان نیز به خوبی عملیاتی می شود.

وی با اعلام اینکه 25 درصد تولید تخم مرغ به صورت بسته بندی عرضه می شود، افزود: بسته بندی تخم مرغ بالغ بر 10 تا 15 درصد هزینه در بردارد، این در حالی است که در بسته بندی بسیاری از میکروبها شناسایی و کنترل می شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واحدهای مرغ تخم گذار تحت نظارت سازمان دامپزشکی قرار دارند، تصریح کرد: نظارتهای سازمان بر اماکن عرضه تخم مرغ غیر شناسنامه دار اعمال می شود.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته میزان ضبط فرآورده های دامی معادل 3 هزار و 400 تن بوده است.

نوروزی با اشاره به فعالیت 160 ناظر بهداشتی سازمان در شرکتهای ممیزی نظارت بهداشتی در چرخه کشور، افزود: در حال حاضر سازمان آمادگی هدایت تسهیلات بانکی به سمت سرمایه گذاری در بسته بندی تخم مرغ را دارد.

وی در پایان تاکید کرد: در دو سال گذشته پیگیریهای لازم برای در اختیار داشتن شماره ای 3 یا 4 رقمی با مخابرات به عمل آمده که در صورت تحقق این امر با اعلام شماره تلفن ، مردم می توانند تخلفات را گزارش دهند.

در ادامه این همایش رسول دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وجود آلودگی میکروبی درتخم مرغ گفت: اقدامات اخیر در رابطه با افزایش و اصلاح تولید تخم مرغ ممکن است سلامت مصرف کنندگان دچار مخاطره کند، ضمن اینکه به کارگیری فناوریهای جدید در برخی موارد منجر به فریب دستگاههای نظارتی شده است.

وی با تاکید بر تقویت دستگاههای نظارتی و بهداشت مواد غذایی، اظهار داشت: امنیت غذایی برای مصرف کنندگان با ایمنی غذایی امکان پذیر می شود؛ لذا هم اکنون در سطح استانهای کشور سیستمهای نظارتی و آزمایشگاهی تقویت شده است.

دیناروند با اشاره به ضرورت تقویت دو دستگاه اجرایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی از سوی دولت و مجلس تصریح کرد: سرانه مصرف تخم مرغ در کشور بالغ بر 10 کیلوگرم است که این میزان کمتر از سرانه کشورهای پیشرفته است لذا هم اکنون زمینه توسعه سرمایه گذاری در صنعت تخم مرغ کشور بسیار بالا است.

وی بیان کرد: افزایش کیفیت فرآورده های دامی در گرو بهینه کردن شرایط تولید و در گام بعدی بسته بندی مناسب آن است که این روند سلامت تخم مرغ را تضمین می کند.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: برخی آزمایشها و نظارتها حاکی از وجود آلودگی بسیار بالا در تخم مرغ های موجود در بازار است؛ لذا ارتقای کیفیت و سلامت این محصول از سوی این وزارتخانه دنبال می شود ضمن اینکه باید در برنامه ای زمانبندی شده تخم مرغ به صورت بسته بندی در کشور عرضه شود.