"نوای مخالف" در جشنواره موسیقی فجر

مسعود نجفی سرپرست گروه موسیقی "نوای مخالف" با اعلام این خبر درخصوص جزئیات کنسرت این گروه در جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : امسال در بخش رقابتی موسیقی سنتی تازه ترین قطعات ساخته شده توسط خودم را در مایه ابوعطا اجرا می کنیم.

وی در ادامه افزود : "مقدمه"،تصنیف "مبتلا"،"چهارمضراب"،تصنیف"آفتاب صبح امید" و "رنگ ابوعطا" از جمله آثاری است که گروه موسیقی "نوای مخالف" اجرا می کند.

سرپرست گروه موسیقی ""نوای مخالف" درادامه به این بخش اشاره کرد و گفت : وجود بخش رقابتی در جشنواره موسیقی سال گذشته شور و نشاط خاصی به گروههایی موسیقی جوان بخشیده بود که فی نفسه خوب و پسندیده بودوبرخی از افرادوگروهها نیزبه عنوان نوازنده و خواننده برترمعرفی شدندکه یکی از آن نوازنده ها خود من وآقای "رامین بحیرایی" به عنوان بهترین خواننده از گروه نوای مخالف بودیم ولی متاسفانه در مراسم اختتامیه نه تنها جایزه نقدی داده نشد بلکه مسئولان از اهدای یک لوح تقدیرهم امتناع کردند.

این نوازنده سنتور درادامه افزود : مجری مراسم پایانی ضمن معرفی نوازنده و خوانندگان برتر از آنها خواست بایستند تا دیده شوند و به عقیده من این روش درمعرفی بیشتر منجر به تحقیر نفرات برگزیده شد تا تشویق آنها؛ ضمن اینکه من به عنوان یک برگزیده در حوزه نوازندگی هیچ سندی مثل لوح تقدیر و یا سپاس نامه از جشنواره موسیقی ندارم تا ثابت کنم که در این جشنواره نوازنده برتر شناخته شدم.

لازم به ذکر است علیرضا دریایی و بهزاد حسن زاده نوازنده های "کمانچه"، علی نجفی"نی"،سجاد محرابی"تار"بابک میرزایی "عود"،سحاب تربتی "تنبک" و رامین بحیرایی به عنوان خواننده از اعضای گروه موسیقی "نوای مخالف" هستند.