همایش "اسلام درقرن 21" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که در رایزنی فرهنگی ایران در خارطوم و با حضور برخی از شخصیتهای فرهنگی، دانشجویان، اصحاب رسانه و شهروندان سودانی برگزارشد، رایزن فرهنگی ایران در خارطوم، گوشههایی از وضعیت فرهنگی – اجتماعی سودان و فعالیتهای رایزنی را بیان کرد.
قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز پیرامون نقش رسانهها در جوامع بشری بهویژه رسانه درقرن 21 و نقش آن در معرفی جهانبینی اسلامی سخن گفت.
وی افزود: هر فکر- اعتقاد وجهان بینی برای گسترش ومعرفی خود نیاز به محتوای قابل قبول ومناسب و ازطرف دیگر نیاز به امکانات وبرنامههای تبلیغ و اطلاع رسانی صحیح وگسترده دارد تا بتواند رسالت خود را سر انجام برساند.
دکترعبد الله زکریا رئیس مرکز بین المللی مطالعات افریقا بابیان تشریحی تاریخ تمدنهای جهان در اروپا، آسیا و افریقا، با ذکر اسناد تاریخی به نحوه شکلگیری تمدن غرب ومحتوای آن پرداخت.
زکریا سپس با اشاره به تمدن اسلامی و خیانتهایی که توسط حکام و سردمداران درون جامعۀ اسلامی درحق این تمدن صورت گرفته به دلایل برتری صلاحیت این تمدن برای زمامداری جهان بشریت اشاره و به ضرورت وحدت درجهان اسلام تأکید نمود.
