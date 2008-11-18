۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

شور حج / 106

درخواست فلسطین از عربستان برای صدور ویزای حج به زائران غزه

با نزدیک شدن به موسم حج، دولت فلسطین از پادشاه عربستان خواست تا به زائران نوار غزه ویزای حج دهد تا آنها بتوانند به منظور ادای فریضه حج به خانه خدا سفر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، دکتر طالب ابوشعر وزیر اوقاف و امور دینی غزه اظهار داشت: این وزارتخانه به منظور ادای فریضه حج از سوی زائران نوار غزه آمادگی کامل دارد و اقدامات لازم اعم از هتلها و خدمات انتقالی برای آنها فراهم کرده است. اما زائران منتظر موافقت عربستان هستند تا به آنها ویزای حج داده شود، در حالی که چند روز بیشتر تا موسم حج باقی نمانده است.

همچنین انجمن علمای فلسطین از عربستان خواست تا به زائران نوار غزه اجازه دهند به منظور ادای فریضه حج ویزا دریافت کنند.

مروان ابورأس رئیس این انجمن با اشاره به اینکه حق اهالی غزه است که مناسک حج را کامل انجام دهند، از همه علمای جهان اسلام خواست تا به زائران نوار غزه کمک کنند تا بتوانند شعائر دینی خود را انجام دهند.

