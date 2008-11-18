مصاف حساس صدرنشینان برای قهرمانی نیم فصل

به گزارش خبرگزاری مهر، در حساس‌ترین دیدار هفته پنجم رقابت ها، ایران توسعه کرج و نفت و گاز گچساران، صدرنشینان لیگ واترپلو (قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته) برای تعیین قهرمان نیم فصل اول به مصاف هم خواهند رفت.

در ادامه دور رفت رقابت‌های لیگ برتر واترپلو روز پنج شنبه 3 مسابقه در شهرهای امیدیه، زنجان و تهران و روز جمعه در شهر بندرانزلی یک دیدار برگزار خواهد شد.

در مهم‌ترین و حساس‌ترین دیدار هفته پنجم مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور، تیم نفت و گازگچساران که با شش امتیاز از سه دیدار و تفاضل گل 28+ در صدر جدول قرار دارد از ساعت 10 صبح در استخر ورزشگاه آزادی تهران به مصاف ایران توسعه کرج می رود که با شش امتیاز از سه مسابقه و تفاضل گل 11+ در رده دوم قرار دارد.

این دیدار که جمعی از ملی پوشان واترپلو در ترکیب دو تیم حضور دارند، می تواند معادلات قهرمانی نیم فصل اول لیگ برتر واترپلو را مشخص کند.

در شهر امیدیه تیم واترپلو این شهر که هفته گذشته در آبادان تیم پالایش و پخش را شکست داد تا از سه بازی دو امتیازی شود به مصاف تیم فولاد ماهان سپاهان که از چهار دیدار با شش امتیاز در رده سوم جدول ایستاده خواهد رفت و در آخرین دیدار روز پنج شنبه نیز تیم تربیت بدنی زنجان که با یک برد از سه دیدار در جمع تیم های انتهای جدول قرار دارد به مصاف تیم چهار امتیازی زغال کرمان خواهد رفت. این دو دیدار راس ساعت 16 آغاز می شود.

در تنها مسابقه روز جمعه نیز که از ساعت 15 در بندر انزلی آغاز خواهد شد هیئت شنا گیلان، قعرنشین بدون امتیاز جدول رده بندی از تربیت بدنی فارس که از سه بازی صاحب چهار امتیاز است، پذیرایی خواهد کرد.

مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور با شرکت 9 تیم در یک گروه برگزار می شود. در حال حاضر تیم‌های نفت و گازگچساران، ایران توسعه کرج و فولاد ماهان سپاهان در رده های اول تا سوم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارند .