تولید حدود هفت هزار تن ماهی در شرق مازندران

واحد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت ها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل شیلاتی خوبی در منطقه شرق استان موجود است.

وی خاطر نشان کرد: 14 درصد از تولید آبزیان پرورشی استان در شرق مازندران تولید و به بازار عرضه می شود.

معصومی بیان داشت: تعداد 41 قطعه آببندان ، 117 مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی ، 4 مزرعه پرورش ماهی سرد آبی در حوزه فعالیت این اداره فعال می باشند.

به گفته وی، که این واحد 405 نفر از افراد را به فعالیت آبزی پروری مشغول کرده است است که ضمن تولید آبزیان پرورشی ، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و در آمد برای خانواده ها دارد .

معصومی در ادامه، پیگیری طرح احداث مجتمع خاویاری سایت بندر صیادی امیر آباد ، طرح احداث مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی از محل اراضی تحت تولیت بانک زمین ، تلاش در اخذ مجوز جهت استفاده از آب خلیج برای پرورش گونه های سازگار ( کپور، کفال) از محیط زیست ، پیگیری آغاز عملیات اجرائی ساختمان بازار ماهی فروشان شهرستان بهشهر را از پروژه های در حال پیگیری برشمرد.

و ی افزود: در سال جاری، تعداد 28 فقره موافقت اصولی، 12 فقره پروانه بهره برداری برای فعالیتهای آبزی پروری در حوزه استحفاظی این منطقه صادر شده است که امیدواریم بتوانیم ضمن افزایش تولید آبزیان در ایجاد اشتغال نیز موثر باشد.