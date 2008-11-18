جذب اساتید بازنشسته در پیام نور/ ارائه طرح به مجلس برای بودجه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی امروز در نشست مطبوعاتی 20 سال عملکرد دانشگاه پیام نور در این دانشگاه افزود: برنامه های آینده و عملکرد 20 ساله دانشگاه پیام نور در خطبه های نماز جمعه این هفته اعلام می شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور طرحی را آماده و به مجلس ارائه کرده که بر اساس آن برای 250 واحد جدیدالتأسیس این دانشگاه، بودجه ویژه ای اختصاص یابد این طرح مانند طرح مقاوم سازی مدارس که سالیان قبل از سوی آموزش و پرورش به مجلس ارائه شده بود، است.

رئیس دانشگاه پیام نور اظهار داشت: بیش از 10 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور و بیش از 20 میلیارد تومان نیز برای انجام برنامه های فرهنگی در این دانشگاه اختصاص یافته است.

وی از برگزاری اجلاس سال آینده انجمن آسیایی دانشگاههای باز (Aaou) در دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: این اجلاس سال جاری در یکی از دانشگاههای کشور چین برگزار شده بود.