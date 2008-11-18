محمد میرکیانی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: بزودی در برنامه "عصر بخیر بچه ها" آیتم ثابتی درباره کتاب و ادبیات کودک پخش خواهیم کرد و در این برنامه برای بیشتر درگیر شدن کودکان با مقوله کتابخوانی میزبان نویسندگان، تصویرگران، مترجمان و فعالان حوزه کتاب کودک خواهیم بود.

به گفته وی مدت زمان هر برنامه طولانی نخواهد بود، اما به مرور برنامه‌های دیگری را درباره کتاب کودک در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

نویسنده مجموعه 5 جلدی "قصه ما مثل شد" که انیمیشنی نیز بر اساس آن ساخته شده است یادآور شد: آیتم کتاب به طور زنده در برنامه "عصر بخیر بچه‌ها" که هر روز ساعت 17:30 تا15:30 از شبکه دو پخش خواهد شد.

وی درباره عوامل سازنده این برنامه گفت: چون زمان دقیق این برنامه هنوز مشخص نشده ممکن است تغییری در عوامل برنامه به وجود آید. از جمله آنکه قصد داریم برای اجرای این آیتم از مجری جدیدی استفاده کنیم.

مدیر گروه کودک شبکه دو درباره برنامه‌های این شبکه در هفته کتاب گفت: در برنامه "خاله شادونه" و "فیتیله" که در این هفته پخش شد به مقوله کتاب و کتابخوانی پرداختیم. در این برنامه‌ها چندین سرود و نمایش درباره کتاب نیز به نمایش درآمد.

میرکیانی درباره برنامه‌ای با موضوع کتاب که قرار بود از شبکه یک سیما و همزمان با هفته کتاب بر آنتن برود گفت: پیش از این چنین برنامه‌ای را در دستور کار داشتیم، اما با آمدن من به شبکه دو بیشتر برنامه های کودک شبکه یک از جمله این برنامه منحل شد.