توسعه شهری به صلاح اصفهان نیست

مظفر حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: توسعه شهری در حال حاضر به نفع ما نیست و باید در شهرستان اصفهان بیش از گذشته اصلاح و بازسازی بافت فرسوده توجه کنیم و این بافت می تواند بخش عظیمی از جمعیت را در این شهر قرار داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر ساس آمار سازمان مسکن و شهرسازی تراکم جمعیت در شهر اصفهان 70 نفر است و این در حالی است که این رقم باید به 160 الی 170نفر برسد.

حاجیان یکی از دلایل پایین بودن این تراکم جمعیت در اصفهان را به دلیل بی توجهی به بافت فرسوده دانست که در حال حاضر در برخی از مناطق خالی از سکنه است.

حاجیان تصریح کرد: در حال حاضر می توان حدود 500 هزار نفر جمعیت را در بافت فرسوده شهر قرار داد لذا یکی از دلایلی که توسعه شهری را صلاح نمی دانیم همین اصل است.

دولت باید در بافتهای فرسوده هزینه کند

فرماندار اصفهان گفت: دولت باید در بحث بافت فرسوده هزینه و در راستای بازسازی و نجات این بافتها اقدام نماید.

حاجیان خاطر نشان کرد: در سطح کشور بافتهای فرسوده زیادی وجود دارد که خالی از سکنه است و هزینه و برنامه ریزی در این خصوص باعث نجات و احیای بافتهای فرسوده در کشور می شود.