روزانه 300 هزار نفر از بازارهای میوه و تره بار خرید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس صفایی در مراسم افتتاحیه پنجمین جشواره مواد غذایی که صبح امروز در میدان میوه و تره بار قزل قلعه برگزار شد گفت : برگزاری این جشواره به دلیل توجه به مسئله غذایی در کشور صورت گرفته است که در واقع یکی از راهبردهای اساسی در گسترش و دسترسی همه به غذای سالم و امکان عرضه با قیمت مناسب است.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار با اشاره به اینکه روزانه 25 هزار نفر از پنجمین جشنوراه مواد غذایی بازدید خواهند کرد گفت : متاسفانه بر اساس برنامه چهارم توسعه ضایعات بخش کشاورزی گاهی به 35 درصد می رسد که این رقم بسیار نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای برنامه چهارم توسعه متاسفانه شاهد ضایعات به عنوان یک چالش در تولید محصولات کشاورزی بوده ایم گفت : بر اساس برنامه چهارم توسعه که یکسال و نیم دیگر از آن باقیمانده است باید میزان ضایعات کشاورزی 50 درصد کاهش یابد.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار ادامه داد: گر چه در سه دهه گذشته با رشد جمعت دو برابر بوده ایم اما میزان محصولات کشاورزی به بیش از چهار برابر رسیده است.

صفایی تصریح کرد: باید زنجیره های صنعتی بعد از تولید را در کشور گسترش دهیم. امروز درایران بیش از چهار هزار و سیصد واحد صنعتی فعال در حوزه صنایع غذایی وجود دارد که 50 درصد آنها با ظرفیت کمی مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای توسعه صنعت غذایی معرفی آن به مصرف کنندگان است، ادامه داد : در حال حاضر شاهد حضور بیش ازهفتاد شرکت معتبر در حوزه صنعت غذایی در این جشواره هستیم که فرصت مناسبی برای گفتگو و ارزیابی و بازاریابی ایجاد کرده است که پیش بینی می شود تعداد بازدید کنندگان روزانه به 25 هزار نفر برسد.

مهندس صفایی افزود : امروز در سطح تهران در حدود 110 بازار که با کیفیت بالا خدمات به مردم عرضه می کنند مشغول به فعالیت هستند و در این جشوراه امیدواریم شرکتها با درک درست از سلیقه مشتریان بتوانند بهترین محصول را به مردم عرضه کنند.