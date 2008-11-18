۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

لاریجانی در پایان جلسه مجلس:

محصولی نگاه مجلس به کارکرد خود را دریافت

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صادق محصولی وزیر کشور با استماع نظرات موافق و مخالف نگاه مجلس به کارکرد خود را دریافت ابراز امیدواری کرد که وی در ایفای کار وزارت کشور موفق باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز و پس از اعلام رای اعتماد به صادق محصولی به عنوان  وزیر کشور از سخنان موافق و مخالف و حضور آنان در جلسه و همچنین حضور رئیس جمهور و هیئت وزیران سپاسگزاری کرد.

وی با آرزوی توفیق برای وزیر کشور جدید تاکید کرد : آقای محصولی با استماع نظرات موافق و مخالف نگاه مجلس را به کارکرد خود دریافت و امیدواریم که در کار وزارت کشور و با پشتیبانی مجلس توفیقات بیش از پیش داشته باشند.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان که از وی پرسید چرا طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را در این جلسه اعلام وصول نمی کنید گفت: اجازه دهید این یک مورد را حل کنیم بعد به آن موضوع هم می رسیم.

 

