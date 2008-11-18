محصولی نگاه مجلس به کارکرد خود را دریافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز و پس از اعلام رای اعتماد به صادق محصولی به عنوان وزیر کشور از سخنان موافق و مخالف و حضور آنان در جلسه و همچنین حضور رئیس جمهور و هیئت وزیران سپاسگزاری کرد.

وی با آرزوی توفیق برای وزیر کشور جدید تاکید کرد : آقای محصولی با استماع نظرات موافق و مخالف نگاه مجلس را به کارکرد خود دریافت و امیدواریم که در کار وزارت کشور و با پشتیبانی مجلس توفیقات بیش از پیش داشته باشند.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان که از وی پرسید چرا طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را در این جلسه اعلام وصول نمی کنید گفت: اجازه دهید این یک مورد را حل کنیم بعد به آن موضوع هم می رسیم.