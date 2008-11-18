رهایی 55 زندانی دیه از زندان های همدان

حجت الاسلام سیدعلی اصغر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه هر ساله مراسم گلریزان به نیت آزادسازی زندانیان غیرعمد در استان همدان برگزار می شود، افزود: در حال حاضر322 زندانی با محکومیت جرائم غیرعمدی در زندان های همدان بسر می برند که 10 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمدی نیاز است.

حسینی میانگین زمانی زندانی شدن محکومین دیه در استان همدان را یکسال ذکر کرد و با اشاره به اینکه کم سن ترین محکوم مالی با 22 سال سن به علت تصادف منجر به فوت در زندان بسر می برد، تصریح کرد: در حال حاضر مسن ترین محکوم مالی زندان همدان پیرمردی 72 ساله است که بر اثر تصادف منجر به فوت راهی زندان شده است.

وی اظهار داشت: ستاد دیه استان همدان در مدت 8 سال فعالیت خود 850 نفر از زندانیان دیه و محکومین مالی را آزاد کرده است.

وی گفت: در گلریزان امسال میزان اعتبار تعهد شده 250 میلیون تومان بود که 140 میلیون تومان آن تحقق یافت و با این میزان اعتبار 55 نفر از زندانیان آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان تصریح کرد:استان همدان در زمینه تعداد زندانیان غیرعمدی سومین استان کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی اصغر حسینی خاطرنشان کرد: با سیاست های جدید رئیس قوه قضائیه مبنی بر حبس زندابی و اجرای قا نون و بیمه اجباری تعداد ورودی های دیه به زندان های همدان در سال جاری 3 درصد کاهش رانشان می دهد.