برگزاری چهار برنامه با حضور دکتر محسن پرویز در نهمین روز از هفته کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست "اصحاب قلم ادیان الهی" از سوی اداره مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی ساعت 9 صبح در سرای اهل قلم و "هفتمین دوره جشنواره ها و آموزشی رشد" به همت معاونت پژوهشی و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش ساعت 30/14 در تالار حرکت تهران برگزار می‌شود.

از دیگر برنامه های امروز هفته کتاب می‌توان به برگزاری مراسم انتخاب "کتاب سال شعر جوان" به کوشش دفتر شعر جوان، ساعت 16 درخانه هنرمندان اشاره کرد.

"دوازدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس" به همت بنیاد حفظ آثارو نشر ارزشهای دفاع مقدس، ساعت 18 در تالار اندیشه تهران برگزار می‌شود.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.