واحدهای اتفاقات آب دو شهرستان بوشهر به بخش خصوصی واگذار شد

اکبر نیک اختر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : با واگذاری بخش اتفاقات آب شهرهای یاد شده به بخش خصوصی، واگذاری عملیات تست و تعویض کنتورهای معیوب و رسیدگی به حوادث نیز در حال انجام می شود .

وی با اشاره به اینکه بیشتر بخش های قرائت کنتور و توزیع قبوض آب مصرفی شهروندان به بخش خصوصی واگذار شده است، بیان داشت: در صدد هستیم امسال بخش های دیگر آبرسانی و تاسیسات آبرسانی به بخش خصوصی سپرده شود .

وی به نوسازی و تجهیز سیستم کلرزنی تاسیسات آبرسانی بوشهر اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح که با اعتبار 200 میلیون ریال اجراء شده است سامانه کلرزنی گازی آبرسانی با امکانات پیشرفته مجهز شده است .