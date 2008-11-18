واحدهای اتفاقات آب دو شهرستان بوشهر به بخش خصوصی واگذار شد

اکبر نیک اختر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : با واگذاری بخش اتفاقات آب شهرهای یاد شده به بخش خصوصی، واگذاری عملیات تست و تعویض کنتورهای معیوب و رسیدگی به حوادث نیز در حال انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه بیشتر بخش های قرائت کنتور و توزیع قبوض آب مصرفی شهروندان به بخش خصوصی واگذار شده است، بیان داشت: در صدد هستیم امسال بخش های دیگر آبرسانی و تاسیسات آبرسانی به بخش خصوصی سپرده شود .
وی به نوسازی و تجهیز سیستم کلرزنی تاسیسات آبرسانی بوشهر اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح که با اعتبار 200 میلیون ریال اجراء شده است سامانه کلرزنی گازی آبرسانی با امکانات پیشرفته مجهز شده است.
معاون بهره برداری شرکت آبفا استان بوشهر از برگزاری کارگاه آموزشی نگهداری محصولات پمپیران خبر داد و گفت : این کارگاه دو روزه با حضور کارشناسان و مدیران آبفا شهرهای استان برگزار شد و مربیان در خصوص مبانی و ضوابط طراحی و نحوه اجرای نگهداری و تعمیرات تولیدات شرکت پمپیران توضیحاتی ارائه دادند .
