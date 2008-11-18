تمام جاده های سمنان تا سه سال آینده به بزرگراه تبدیل می شود

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: امسال 50 درصد از جاده های فرعی استان روکش آسفالت شده و تا کنون 60 میلیارد ریال علاوه بر سهمیه ای که به این استان تعلق گرفته است، در بخش راه استان سمنان هزینه شده است.

وی افزود: هزینه احداث این بزرگراه ها پنج میلیارد ریال و 600 میلیون می باشد.

قربانپور گفت: در سال جاری جاده های فیروزکوه- سمنان، شهمیرزاد- فولاد محله، فولاد محله- چشمه علی دامغان و 25 کیلومتر از جاده دامغان- معلمان تعمیر و مرمت شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان اعتبارات استانی و ملی بخش راه ها را 540 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این مقدار اعتبار حتی جوابگوی نگهداری راه های استان سمنان هم نیست.