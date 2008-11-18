احتمال اکران "چارچنگولی" در گروه عصر جدید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه جلسه دیروز شورای صنفی نمایش اکران فیلمهای "آواز گنجشکها" ساخته مجید مجیدی و "کنعان" مانی حقیقی ادامه پیدا میکند. اما "دعوت" ابراهیم حاتمیکیا، "محیا" اکبر خواجویی و "سه زن" منیژه حکمت به دلیل پائین آمدن کف فروش از روی پرده پائین میآیند.
اما با نظر اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد اکران فیلمهای "دعوت" و محیا" به دلیل فرهنگی بودن ادامه پیدا میکند. البته "سه زن" نیز فیلم فرهنگی است، اما به دلیل اینکه کف فروش آن در سطح پائینتری به نسبت فیلمهای دیگر قرار دارد، به احتمال زیاد از فردا "چارچنگولی" جایگزین آن خواهد شد.
"چارچنگولی" داستان دو بردار دوقلو است که از ناحیه دست به هم چسبیدهاند و هر کدام زندگی و عقاید خود را دارند. جواد رضویان، رضا شفیعیجم، فتحعلی اویسی، بهاره رهنما، رضا فیض نوروزی، مهران رجبی، شهرام قائدی، مینا جعفرزاده، ساعد سهیلی و مژگان بیات بازیگران فیلم هستند و سهیلی تهیهکننده و نویسنده آن است.
عوامل تولید "چارچنگولی" عبارتند از فیلمبردار: حسین ملکی، صدابردار: جهانگیر میرشکاری، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: بابک شعاعی، مدیر تولید: میترا احمدی، عکاس: حسن شجاعی و سرمایهگذار: سهیلی و محمد نجیبی.
نظر شما