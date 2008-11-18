به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد این فیلم با حمایت فارابی به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی تولید می‌شود و در تهران، جنوب ایران و عراق مقابل دوربین می‌رود.

محمدی درباره "عصر روز دهم" گفت: پروژه در مرحله پیش‌تولید است و تاکنون حضور هانیه توسلی در آن قطعی شده است. شاپور پورامین مدیر فیلمبرداری، روحپروری طراح صحنه، حجت ذیجودی دستیار کارگردان و پیمان جعفری مدیر تولید فیلم هستند.

تهیه‌کننده "عصر روز دهم" اظهار داشت: این فیلم با محوریت قیام عاشورای حسینی ساخته می‌شود و ما در حال انتخاب سایر عوامل پروژه هستیم که با مشخص شدن این عوامل کار فیلمبرداری را از تهران شروع خواهیم کرد.

راعی آثاری چون "تولد یک پروانه"، "سال سخت در خمین" و "جنگجوی پیروز" را در پرونده دارد. محمدی نیز پیش از این آخرین فیلم زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور "میم مثل مادر" را بر عهده داشته است.