تشکیل مجدد شورای سیاستگذاری جشنواره نشریات دانشجویی

دکتر احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دبیرخانه جشنواره نشریات دانشجویی کشور در معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت مستقر است و در نظر داریم که شورای سیاستگذاری این جشنواره را مجدداً تشکیل دهیم تا زمینه برگزاری جشنواره فراهم شود.

جوانمرد اضافه کرد: شورای سیاستگذاری با همکاری وزارت بهداشت، وزارت علوم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جهاددانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی و بسیج دانشجویی تشکیل خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این شورای سیاستگذاری وظیفه تعیین شیوه برگزاری، زمان برگزاری جشنواره و سایر اقدامات مربوط به جشنواره نشریات دانشجویی را برعهده دارد.