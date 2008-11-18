۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

اختصاصی مهر /

تشکیل مجدد شورای سیاستگذاری جشنواره نشریات دانشجویی

مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی وزارت بهداشت از تشکیل مجدد شورای سیاستگذاری جشنواره نشریات دانشجویی در دبیرخانه این جشنواره مستقر در وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دبیرخانه جشنواره نشریات دانشجویی کشور در معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت مستقر است و در نظر داریم که شورای سیاستگذاری این جشنواره را مجدداً تشکیل دهیم تا زمینه برگزاری جشنواره فراهم شود.

جوانمرد اضافه کرد: شورای سیاستگذاری با همکاری وزارت بهداشت، وزارت علوم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جهاددانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی و بسیج دانشجویی تشکیل خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این شورای سیاستگذاری وظیفه تعیین شیوه برگزاری، زمان برگزاری جشنواره و سایر اقدامات مربوط به جشنواره نشریات دانشجویی را برعهده دارد.

