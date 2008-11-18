  1. هنر
  2. سایر
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

یک ناشر:

ناشران توان سرمایه‌گذاری در بخش تبلیغات را ندارند

مدیر نشر اساطیر گفت: ناشری که کتابش را در 1000 نسخه چاپ می‌کند و پس از یکسال هنوز 500 جلد آن در انبارهایش باقیمانده توانایی سرمایه گذاری در بخش تبلیغات را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالکریم جربزه‌دار مدیر نشر اساطیر ضمن بیان این موضوع  که " این وظیفه رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون است که در این موارد پا پیش گذاشته و کتاب را تبلیغ کنند" گفت:  دلیل اقبال ناشران به چاپ کتاب در کشورهای توسعه یافته فرهنگ سازی رسانه‌ها برای مردم است.

وی افزود: اگر دو کتاب با مشخصات یکسان سخت افزاری چاپ شود و قیمت یکی دو برابر دیگری باشد ملاک ارزشگذاری بر اساس کاری است که مولف بر روی کتاب انجام داده نه مشخصات سخت افزاری کتاب. متاسفانه این نکات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.

کد مطلب 785292

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها