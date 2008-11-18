به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالکریم جربزه‌دار مدیر نشر اساطیر ضمن بیان این موضوع که " این وظیفه رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون است که در این موارد پا پیش گذاشته و کتاب را تبلیغ کنند" گفت: دلیل اقبال ناشران به چاپ کتاب در کشورهای توسعه یافته فرهنگ سازی رسانه‌ها برای مردم است.



وی افزود: اگر دو کتاب با مشخصات یکسان سخت افزاری چاپ شود و قیمت یکی دو برابر دیگری باشد ملاک ارزشگذاری بر اساس کاری است که مولف بر روی کتاب انجام داده نه مشخصات سخت افزاری کتاب. متاسفانه این نکات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.