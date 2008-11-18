تفاهمنامه گمرکی بین آذربایجان غربی و استان دهوک امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این تفاهمنامه 15 بندی که ناظران گمرک استان آذربایجان غربی و اربیل عراق به نمایندگی از استانداران دو استان امضا شد، طرفین بر تسریع ارائه خدمات گمرکی تأکید کردند.

در بخشی از این تفاهمنامه آمده است: کامیونهای ترانزیتی ایرانی می توانند در طول 10 روز به کشور عراق وارد و خارج شوند و اگر 10 روز اقامت آنان به اتمام رسید این زمان قابل تمدید است.

همچنین بر اساس این تفاهمنامه ترانزیت کالا تحت قرارداد شرکتهای حمل و نقل بین المللی انجام می شود و برای ضمانت ترانزیت کالا و وسیله نقلیه نیازی به تضمین نیست.

در این تفاهمنامه موافقت شود که خودروهای شخصی در تردد به کشورهای یکدیگر آزادند و باید قراردادهای ترافیکی یکدیگر را رعایت کنند.

در این تفاهمنامه همچنین مقرر شد ارزیابی و تشریفات گمرکی بین دو منطقه تسریع و کالاهای وارداتی و صادراتی در کوتاه ترین زمان ترخیص شوند.

آموزش نیروهای گمرک شمال عراق توسط کارکنان ایرانی دیدارهای مردم میان مسئولان گمرک دو طرف برای رفع مشکلات و موانع از دیگر بندهای این تفاهمنامه بود.