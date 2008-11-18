ضرورت تعامل اوباما با تهران / نقش سازنده ایران در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی نیو یونیورسیتی ( دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین) در مطلبی نوشت: بعید است که ایران در حال ساخت سلاح هسته ای باشد. حتی اگر هم این طور باشد، یک چنین سلاح ایرانی تهدیدی برای امنیت بین المللی آنگونه که بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران فکر می کنند، نخواهد بود.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: اما این در حالی است که اکثریت در این کشور ( آمریکا) عکس این فکر می کنند از جمله "باراک اوباما" رئیس جمهور جدید آمریکا که از نظر وی برنامه هسته ای ایران یک اولویت است.

در ادامه این مطلب آمده است: آنچه که اوباما باید انجام دهد ( در حالیکه ماهیت برنامه هسته ای ایران 100 درصد مشخص نیست)، تعامل با ایران در یک سری موضوعات به جز برنامه هسته ای تهران است. اگر اینگونه به نظر می رسد که ایران در حال ساخت سلاح هسته ای است، از نظر سیاسی دوری از اقدام نظامی کار دشواری است، اما اوباما باید منطقی فکر کند.

نویسنده خاطر نشان کرده است: برای آنکه اعتقاد اوباما به دیپلماسی واقعا ارزشمند شود، وی باید به موضوعات دیگری به جز موضوع هسته ای بپردازد. او باید کار را با احیای روابط دیپلماتیک با ایران و تلاش برای امضای چند سند برای عادی سازی روابط بین دو کشور آغاز کند. پیام این اقدام هم باید روشن باشد: آمریکا علاقمند به بازگرداندن ایران به جامعه جهانی است.

در ادامه این مطلب با اشاره به نفوذ ایران در بین شیعیان عراق تاکید شده است: بر اساس منشور سازمان ملل اینکه کشوری، کشور دیگری را به اقدام نظامی تهدید کند، غیرقانونی است. هر گونه حمله به ایران پیامدهای جدی برای منطقه پر تنش ( خاور میانه) خواهد داشت.

نویسنده این پیامها را اینگونه بر شمرده است: افزایش بهای نفت، اقدام تلافی جویانه ایران و قطع حمایت ایران از دولت کرزای در افغانستان و ..

در پایان این مطلب آمده است: اوباما برای موفقیت در خاور میانه باید نگرانیهای مشروع امنیتی ایران را درک کند . ایران ممکن است به طور بالقوه نقش بسیار سازنده ای را در خاورمیانه ایفا کند و اگر اوباما به قدر کافی زیرک باشد تا این رویکرد را امتحان کند، این یک کودتای بزرگ برای وی خواهد بود.

دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین ( University of California, Irvine) مشهور به UCI، از معتبرترین دانشگاههای ایالتی آمریکا به حساب می‌‌آید.

این دانشگاه در جنوب شهر لس آنجلس از ایالت کالیفرنیا واقع است.