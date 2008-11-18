کمیسیون مشترک اقتصادی، سیاسی و علمی ایران و بوسنی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آنا ترشیچ بابیچ قائم مقام وزارت خارجه بوسنی با متکی دیدار و پیرامون راههای افزایش همکاریهای اقتصادی، سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان نگاه یکسان ایران به اقوام مختلف بوسنی را پشتوانه خوبی برای رشد همکاریها توصیف کرد و گفت: نوعی همبستگی و احساس مشترک در شادی و گرفتاریها میان مردم ایران و بوسنی وجود دارد.

رئیس دیپلماسی کشورمان مناسبات ایران و بوسنی را علیه هیچ کشوری ندانست و در انتقاد از رویکردهای غیر دموکراتیک گفت: روند وحدت اروپا امری طبیعی است اما تحمیل نظرات اعضای اصلی اتحادیه اروپا بر دیگران مغایر با آزادی دموکراسی است.

در این دیدار متکی از پیشنهاد بابیچ مبنی بر بررسی راههای توسعه مناسبات دو کشور توسط یک کارگروه متشکل از اقتصاددانان، صاحبان صنایع، تجار، سیاستمداران و دانشگاهیان استقبال کرد و گفت: ایران آمادگی دارد در گام اول همکاریهای تجاری خود را با بوسنی تقویت نموده و رایزنیهای سیاسی را برای زمینه سازی همکاریهای اقتصادی تدارک نماید.

وزیر خارجه کشورمان سیاست دو گانه آمریکا در قبال تجزیه بعضی از کشورها و یا تمامیت ارضی کشورهای دیگر جهان را تقبیح کرد و گفت: این خط مشی در کنار اشتباهات دیگر آمریکا باعث شکست سیاست خارجی این کشور شده است.

متقابلا خانم ترشیچ بابیپچ از حمایتهای معنوی ایران از مردم بوسنی در دوران سختیها تشکر کرد و گفت: این سفر به منظور ارتقاء سطح مناسبات و افزایش همکاریها به ویژه در بخش اقتصادی صورت می گیرد.

وی در ادامه ایجاد یک کارگروه برای بررسی راههای توسعه مناسبات دو جانبه را مطرح و افزود: سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور همتراز مناسبات سیاسی نیست.

خانم بابیچ با ارائه گزارشی از ملاقاتهای خود با مقامات کشورمان و همچنین اوضاع بوسنی گفت: امیدوارم با سفر مقامات اقتصادی بوسنی به ایران شاهد رشد و گسترش روز افزون روابط ایران و بوسنی در ابعاد مختلف باشیم.