مراکز پژوهشی خراسان رضوی آماده ارائه تجارب علمی خود به افغانستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدمهدی مروج الشریعه صبح امروز در حاشیه دیدار وزیر معادن افغانستان از مرکز مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور در مشهد افزود: مراکز پژوهشی خراسان رضوی آماده اند تجارب علمی خود را در زمینه های مختلف از جمله معادن و اکتشافات در اختیار افغانستان قرار دهند.

وی حضور وزیر معادن افغانستان در مشهد و دیدار از توانمندی های علمی خراسان رضوی را عامل افزایش سطح مبادلات استان با افغانستان دانست و ابراز امیدواری کرد: پس از این بازدید ها روابط علمی و تجاری استان بیش از پیش با افغانستان گسترش یابد.

ابراهیم عادل وزیر معادن افغانستان در این دیدار با اشاره به فعالیت های گسترده مراکز تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران در زمینه زمین شناسی و معادن، استفاده از تجارب علمی پژوهشگران ایرانی در افغانستان را خواستار شد.

وی افزایش همکاری ها میان خراسان رضوی و افغانستان را موجب ارتقاء دوستی میان ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت: امیدواریم با کمک محققان ایرانی به زودی آزمایشگاه زمین شناسی افغانستان راه اندازی شود.

وزیر معادن افغانستان در سفر یک روزه خود به مشهد با روند اکتشافات معدن سنگان آشنا شد و از یک کارخانه تولید کننده چینی بازدید کرد.

