۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۵۴

بنگاههای زودبازده استان تحت نظارت اصولی قرار می گیرند

بوشهر - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: بنگاه‌های زودبازده اقتصادی در استان که به انعقاد قرارداد و بهره برداری رسیده ، تحت نظارت اصولی قرار می گیرند.

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: وظیفه نظارت اساسی بر بنگاه‌های زودبازده اقتصادی بر عهده دستگاه متولی آن بنگاه است و سازمان کار و امور اجتماعی تنها دبیرخانه طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده را عهده دار است.

وی از اجرای طرحی تحت عنوان "تمام شماری" برای نظارت اصولی و دقیق بر بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که به انعقاد قرار داد و بهره ‌برداری رسیده خبر داد و گفت: اجرای این طرح راهکار اطمینان بخشی برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بنگاه‌های زودبازده است.

باشی زادگان افزود: در اجرای این طرح اگر متقاضیانی که پس از دریافت تسهیلات بانکی، تمام و یا بخشی از آن را برای طرح مورد نظر مصرف نکرده باشند، در پرونده آنان درج شده و طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها