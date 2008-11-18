بنگاههای زودبازده استان تحت نظارت اصولی قرار می گیرند

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: وظیفه نظارت اساسی بر بنگاههای زودبازده اقتصادی بر عهده دستگاه متولی آن بنگاه است و سازمان کار و امور اجتماعی تنها دبیرخانه طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده را عهده دار است.
وی از اجرای طرحی تحت عنوان "تمام شماری" برای نظارت اصولی و دقیق بر بنگاههای اقتصادی زودبازده که به انعقاد قرار داد و بهره برداری رسیده خبر داد و گفت: اجرای این طرح راهکار اطمینان بخشی برای نظارت بر سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بنگاههای زودبازده است.
باشی زادگان افزود: در اجرای این طرح اگر متقاضیانی که پس از دریافت تسهیلات بانکی، تمام و یا بخشی از آن را برای طرح مورد نظر مصرف نکرده باشند، در پرونده آنان درج شده و طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
