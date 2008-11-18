به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرأی، عبدالفتاح صلاح وزیر اوقاف و مقدسات اسلامی اردن اظهار داشت: سه هتل برای زائران اردنی در مدینه اجاره کرده است که تنها 200 متر از مسجدالنبی فاصله دارد و زائران خانه خدا می‌توانند بدون تأخیر یا سختی نمازهای یومیه خود را در این مسجد اقامه کنند.

صلاح گفت: همچنین 4 ساختمان مسکونی در مکه برای زائران اجاره شده است که تنها 1 هزار و 500 متر از مجسدالحرام فاصله دارد.

وی تصریح کرد: این وزارت کارگاهها و نشستهای تخصصی بسیاری برای زائران برگزار کرده است تا در موسم حج و ادای این فریضه الهی مهارتهای لازم را داشته باشند.

وزیر اوقاف و مقدسات اسلامی اردن افزود: در زمینه‌های بهداشتی، محیطی، امنیت، امداد، سلامتی و مراقبتهای لازم به آنها اطلاع‌رسانی شده است.