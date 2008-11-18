۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

شور حج / 107

نخستین گروه از زائران اردنی فردا راهی عربستان می‌شوند

نخستین گروه از زائران اردنی فردا راهی عربستان می‌شوند

نخستین گروه از زائران اردنی به منظور ادای فریضه حج، فردا چهارشنبه 29 آبان ماه راهی سرزمین وحی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرأی، عبدالفتاح صلاح وزیر اوقاف و مقدسات اسلامی اردن اظهار داشت: سه هتل برای زائران اردنی در مدینه اجاره کرده است که تنها 200 متر از مسجدالنبی فاصله دارد و زائران خانه خدا می‌توانند بدون تأخیر یا سختی نمازهای یومیه خود را در این مسجد اقامه کنند.

صلاح گفت: همچنین 4 ساختمان مسکونی در مکه برای زائران اجاره شده است که تنها 1 هزار و 500 متر از مجسدالحرام فاصله دارد.

وی تصریح کرد: این وزارت کارگاهها و نشستهای تخصصی بسیاری برای زائران برگزار کرده است تا در موسم حج و ادای این فریضه الهی مهارتهای لازم را داشته باشند.

وزیر اوقاف و مقدسات اسلامی اردن افزود: در زمینه‌های بهداشتی، محیطی، امنیت، امداد، سلامتی و مراقبتهای لازم به آنها اطلاع‌رسانی شده است.

کد مطلب 785301

