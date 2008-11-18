۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۴۹

دانشجویان همدانی بلیت سینما را نیم بهاء خریداری می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سینمایی حوزه هنری استان همدان گفت: دانشجویان استان همدان از تخفیف 50 درصدی بلیت فیلمهای سینمایی در حال اکران بهره مند می شوند.

محمد علی نامجویان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: با توجه به امضای تفاهم نامه های حوزه هنری با برخی مراکز دانشگاهی برای همکاری مشترک به دانشجوان فرصتی داده شد تا با سهولت بیشتر و گسترده تر در سینما حضور یابند و از امکانات و خدمات فرهنگی و هنری بهره مند شوند.

معاون سینمایی حوه هنری استان همدان، خاطرنشان کرد: از بین سینماهای حوزه هنری در حال حاضر سینما قدس سالن 1 و سالن 2 آماده ارائه این خدمات است و سینما فلسطین همدان و بهمن ملایر نیز پس از بازسازی به دانشجویان تخفیف فوق را خواهند داد.

نامجویان افزود: استفاده از تخفیف فقط مخصوص دانشجوی صاحب کارت است و شخص وی در صورت علاقه می تواند از یک فیلم به دفعات دیدن کند.

وی یادآور شد: این تخفیف شامل تمامی سانسهای سینما است و تنها سانس چهارم در سالن یک و سانس دوم در سالن دو سینما قدس شامل این تخفیف نیست.

